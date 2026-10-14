Drogue : Une membre de la famille royale des Emirats condamnée après s'être évanouie à Londres

Mahrah Al Nahyan, 32 ans, membre de la famille royale d’Abou Dhabi par alliance, a été condamnée le mardi 13 octobre par la justice britannique pour négligence envers un enfant. Les faits remontent au mois de juin : la jeune femme a été retrouvée inconsciente dans une rue de Londres, pendant qu’un enfant de trois ans, pieds nus, jouait près d’une route passante. Des passants ont alerté la police et ont veillé sur le petit jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Les policiers ont trouvé du matériel lié à la consommation de drogue, mais aucune substance illicite sur place.

Un plaidoyer de culpabilité et une peine avec obligations

Mahrah Al Nahyan a reconnu un chef de négligence devant la Cour de la Couronne de Southwark. Le juge Johnson l’a condamnée à deux ans de travaux d’intérêt général assortis d’une obligation de réhabilitation, ainsi qu’à une amende de 5 000 livres sterling et au paiement de 1 000 livres de frais de justice. Selon le magistrat, en laissant l’enfant jouer pieds nus dans la rue alors qu’elle était sous l’emprise de la drogue, elle a fait preuve d’« imprudence et de mépris » pour sa sécurité.

Son avocat, Stephen Vullo, a affirmé que sa cliente avait cessé de consommer depuis son admission, en juillet, dans un centre de soins spécialisé à Woking, dans le Surrey. Il a évoqué un « remords sincère » et une réelle détermination à surmonter sa dépendance. Il a aussi indiqué que la jeune femme n’avait pas consommé de drogue le jour des faits, mais qu’elle était épuisée après avoir pris de la cocaïne les jours précédents.