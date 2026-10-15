Dubaï : l’influenceuse Tarasbody pourrait finir en prison, elle appelle à l'aide

Dans une vidéo publiée le jeudi 15 octobre 2026, Tara McCloud, coach sportive certifiée, mannequin et influenceuse fitness franco-américaine connue sur Instagram sous le nom de Tarasbody, demande de l’aide. Elle se dit empêchée de quitter les Émirats arabes unis et attend une décision de justice pour prouver son innocence. Les autorités lui reprochent des accidents de la route jugés « graves » qu’elle conteste.

Un passeport et un permis qui ne lui appartiendraient pas

Tarasbody raconte que les services d’immigration l’ont arrêtée dès son arrivée à l’aéroport. Elle ajoute qu’on lui reproche des faits survenus en 2025 et qu’on exige d’elle le versement de dommages et intérêts. Elle explique avoir demandé l’aide du consulat de France, qui lui aurait répondu qu’il ne pouvait pas intervenir dans une procédure judiciaire locale.

D’après elle, les enquêteurs auraient mis la main sur un passeport et sur un permis au nom de Tara McCloud, un document qu’elle dit n’avoir jamais eu. Pour échapper à une détention immédiate, elle a montré un document attestant qu’elle avait quitté les Émirats en avril 2024. L’affaire suit son cours.