Education: l'AES veut harmoniser son enseignement supérieur pour sa souveraineté

L’Alliance des États du Sahel (AES) continue de mettre en place des mécanismes innovants afin d’harmoniser ses actions de développement. Ce mardi 14 septembre, des responsables de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’AES ont entamé des travaux à Ouagadougou afin d’harmoniser leurs systèmes d’enseignement supérieur et de recherche.

Cette démarche entre dans le cadre de la vision des trois pays, qui veulent compter sur leurs forces pour bâtir une société prospère. Les travaux devront servir de leviers pour renforcer la souveraineté scientifique et technologique de la Confédération.

L’union fait la force

À l’ouverture des travaux, Adjima Thiombiano, le ministre burkinabè de l’Enseignement supérieur, a planté le décor en s’exprimant en ces termes : « Cette bataille pour notre souveraineté intégrale se joue tout autant dans nos amphithéâtres, nos laboratoires et nos centres d’innovation que sur le front de la défense». Pour le ministre burkinabè, la conquête de la souveraineté passe par un secteur de la recherche performant. En alliant leurs efforts, le Burkina, le Mali et le Niger sont en mesure de poser les bases d’une action commune qui pourra apporter une véritable plus-value à leurs systèmes universitaires respectifs.

Les responsables de l’enseignement supérieur ont ciblé une stratégie basée sur l’harmonisation et l’endogénéisation des systèmes universitaires pour former des ressources humaines compétentes. Au cours des travaux, les participants ont souligné l’importance de mettre l’accent sur l’harmonisation des systèmes universitaires, la valorisation des savoirs endogènes, la mutualisation des capacités et des financements, ainsi que la formation dans les secteurs stratégiques.

L’éducation est un pilier important dans le processus de développement de toute nation. Miser sur une éducation de qualité, c’est se donner les chances de s’adapter à la marche du monde et de se créer des opportunités au sein d’un système économique qui ne cesse d’être balloté par diverses mutations. Les pays membres de l’AES veulent s’inscrire dans cette dynamique et la mutualisation de leurs systèmes universitaires est un grand pas vers l’atteinte de grandes ambitions.