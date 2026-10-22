Électricité au Bénin : le partenariat avec l'UE remet l'extension du réseau au premier plan

Le Bénin et l’Union européenne continuent de renforcer leur coopération. Des membres du Gouvernement béninois et une délégation européenne ont fait le point mercredi 21 octobre 2026, à Cotonou, sur leurs accords et sur de nouvelles pistes de travail. L’objectif est de faire de cette coopération un moteur de progrès durable en phase avec l’objectif national de faire reculer l’extrême pauvreté.

L’électricité figure parmi les premiers sujets abordés. Pour rappel, le Pacte national de l’énergie vise un accès universel à l’électricité d’ici 2030, alors que 42,6 % de la population était raccordée fin 2024. Par ailleurs, le Bénin a décroché, en marge des assemblées de Bangkok, un financement de 65 millions de dollars auprès de la BADEA pour connecter plus de 61 000 foyers dans 127 localités.

Un programme aux multiples volets

Les échanges ont aussi porté sur plusieurs points : les pôles territoriaux de développement, l’intégration sous-régionale, la rénovation du Port autonome de Cotonou, le financement des petites entreprises. La distribution d’eau et l’assainissement, l’apprentissage des métiers, la lutte contre la radicalisation violente, le virage numérique, le tourisme et la mise en règle des acteurs économiques étaient aussi au menu des échanges.

Stéphane Mund, chef de la délégation de l’Union européenne au Bénin, voit dans ces échanges, une occasion de faire le bilan de la coopération, d’identifier les obstacles et d’ouvrir de nouvelles voies. La cheffe de la diplomatie béninoise, Corinne Amori Brunet, a souligné que les bénéfices de ces partenariats doivent toucher la population.