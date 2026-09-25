Éliminatoires CAN 2027 : le Bénin mené (1-0) à la pause par le Burkina Faso après un but sur penalty

Le Bénin est mené 1-0 à la pause face au Burkina Faso, ce vendredi 25 septembre 2026, au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Les Étalons ont ouvert le score à la 22e minute sur un penalty transformé après une séquence d’insistance offensive.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, lancée la veille avec plusieurs résultats déjà connus. La Côte d’Ivoire a dominé le Ghana (2-0) grâce à Malick Yalcouyé et Franck Kessié, le Cameroun a battu les Comores (3-1) à Garoua, la RD Congo a pris le dessus sur la Guinée équatoriale (2-0), tandis que la Tunisie a été accrochée à domicile par l’Ouganda (1-1). Le duel entre Burkinabè et Béninois complète ce programme du groupe F, aux côtés de la Mauritanie et de la Centrafrique.

Une entame compliquée pour les Guépards

Privé de son défenseur Olivier Verdon, le Bénin peine à contenir les offensives burkinabè, portées par Lassina Traoré et Ousseni Bouda. Les tentatives de réaction béninoises, initiées par Aiyegun Tosin et Junior Olaitan, n’ont pas permis d’inquiéter sérieusement le bloc défensif adverse, organisé autour d’Edmond Tapsoba. Sur le banc, Gernot Rohr affronte une sélection qu’il a lui-même dirigée par le passé, avant de prendre les commandes de l’équipe béninoise.

La composition officielle des Étalons

Le sélectionneur Amir Abdou a aligné un onze bâti autour de son capitaine, le gardien Hervé Koffi. La défense associe Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba et Arsène Kouassi. Au milieu de terrain figurent Lohann Doucet, Ismahaila Ouédraogo et Rachid Kouda, chargés d’alimenter un trio offensif composé d’Ousseni Bouda, Georgi Minoungou et Lassina Traoré. Une absence retient particulièrement l’attention dans le groupe convoqué : le capitaine habituel Bertrand Traoré ne figure toujours pas dans la liste d’Amir Abdou, écarté depuis la prise de fonctions du technicien franco-comorien. Sur les 25 joueurs retenus le 17 septembre, onze n’étaient pas présents lors du précédent rassemblement, signe d’un renouvellement assumé de l’effectif.

Deux équipes déjà tournées vers la suite

Ce choc entre voisins ouest-africains conditionne en partie le classement du groupe F, où deux places qualificatives seulement seront attribuées à l’issue de la phase de groupes. Le calendrier ne laisse guère de répit aux deux sélections : le Burkina Faso recevra la Centrafrique trois jours plus tard, le 28 septembre, avant un match amical face à l’Argentine programmé début octobre. De son côté, le Bénin devra enchaîner dès le 29 septembre avec un déplacement en Côte d’Ivoire pour affronter la Mauritanie.

Au total, ces éliminatoires rassemblent 48 sélections réparties en douze groupes de quatre équipes, avec un dénouement attendu lors des deux dernières journées, prévues du 22 au 30 mars 2027. La phase finale de la compétition, co-organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, se tiendra du 19 juin au 17 juillet 2027 — une première pour ces trois pays d’Afrique de l’Est réunis autour de l’organisation du tournoi.