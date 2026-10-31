Éliminatoires CAN 2027 : qui est Parfait Faton, ce talent de 16 ans appelé chez les Guépards

Un nouveau nom fait son entrée chez les Guépards du Bénin. Parfait Faton, 16 ans, a été appelé le 31 octobre par Gernot Rohr pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Il peut évoluer dans l’entrejeu comme meneur de jeu ou sentinelle, mais aussi au poste de latéral. Son parcours l’a conduit du Centre d’Excellence de N’Dali à l’académie Diambars, au Sénégal, avant de rejoindre l’AAS Sarcelles. Par ailleurs, il a convaincu lors d’un essai au Paris FC.

En effet, le Bénin se prépare à affronter la Centrafrique dans le groupe F des éliminatoires de la CAN 2027. Les deux équipes se retrouveront lors des troisième et quatrième journées, le 12 et le 16 novembre. Les Guépards ont ouvert leur campagne par un match nul 1-1 à Ouagadougou face au Burkina Faso, le 25 septembre, avant de disputer la Mauritanie à Abidjan, le 29 septembre. La Centrafrique, s’est inclinée 3-1 face à la Mauritanie lors de la première journée.

Une progression rapide

Au mois de juillet, Faton s’est imposé comme la grande révélation béninoise du tournoi UFOA-B chez les U20. Peu après, il a été promu capitaine des U17. Cette sélection récompense un parcours déjà bien rempli, pour un joueur qui a su se démarquer tout au long de l’année.

Il rejoint au milieu de terrain Mattéo Ahlinvi et Romaric Amoussou. En défense, Amadou Amiro, Charlemagne Azongnitode, Mariano Ahouangbo et Rachid Moumini figurent aussi dans la liste. Devant, Rodolfo Aloko, auteur du doublé face à la Mauritanie, sera accompagné de Jodel Dossou et Joseph Oloko. Trois gardiens complètent le groupe : Marcel Dandjinou, Kassifa Saturnin Allagbé et Serge Obassa.