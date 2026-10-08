Elon Musk accuse des « oligarques » de bloquer Starlink en Inde

Sur un marché de 1,4 milliard d’habitants, Elon Musk s’en prend publiquement à des « oligarques » qu’il tient pour responsables de l’absence de Starlink en Inde. Le patron de SpaceX a publié son message sur X il ya quelques heures, en réaction à un post du compte @cb_doge appelant à l’arrivée du service dans le pays. Et pour cause, son internet par satellite n’y a toujours pas reçu tous les feux verts nécessaires à un lancement commercial, après des années de démarches auprès de New Delhi.

« Malheureusement, nous sommes bloqués par certains oligarques afin de maintenir leur emprise monopolistique sur le peuple indien ». Fustige Elon Musk avant d’ajouter : « Vous pouvez deviner qui ils sont… C’est un crime contre le peuple de l’Inde ! » Pour information, le post que relaie Musk, affirme : « L’Inde a besoin de Starlink… 11 256 villages recensés n’avaient toujours pas de couverture 4G en mai 2026 ».

Des autorisations de sécurité toujours en attente

Toutefois, le blocage pourrait avoir une autre origine que celle évoquée par Musk. Selon Bloomberg, l‘Inde aurait gelé en juin 2026 les approbations nécessaires au démarrage commercial de Starlink. Des sources anonymes affirment que les agences de sécurité rattachées au ministère de l’Intérieur retiendraient les autorisations finales parce qu’elles s’inquiéteraient de l’utilisation de terminaux Starlink pendant la guerre en Iran.

En réalité, Starlink se heurte à des obstacles en Inde depuis plusieurs années. Même si en 2021, l’entreprise avait enregistré plus de 5 000 précommandes, elle avait dû cesser de proposer son service sans licence sur demande des autorités et avait été contrainte de rembourser les clients. Le marché indien des télécommunications reste aujourd’hui dominé par deux opérateurs, Jio du milliardaire Mukesh Ambani et Airtel.