SpaceX place Starship d'Elon Musk en orbite pour la première fois et y déploie 26 satellites Starlink V3

Après treize essais volontairement suborbitaux, Starship a atteint l’orbite terrestre. SpaceX a lancé lundi 28 septembre 2026 le 14e vol d’essai de son lanceur géant depuis Starbase, au Texas, et a déployé 26 satellites Starlink de troisième génération. C’est la première fois qu’un vaisseau de cette gamme rejoint l’orbite.

Un des six moteurs de l’étage supérieur s’est coupé plus tôt que prévu pendant l’ascension. Le porte-parole de SpaceX, Dan Huot, avait d’abord indiqué en direct que le vaisseau n’atteindrait pas l’orbite.

Une mission écourtée après trois heures en orbite

SpaceX avait programmé un vol d’environ dix heures, avec six révolutions autour de la Terre. Les équipes ont décidé de ramener Starship au sol après trois heures en orbite. Sur le réseau X, l’entreprise a annoncé que « les équipes de vol feront revenir Starship en toute sécurité dans la zone du Pacifique autorisée à l’avance », selon TechCrunch.

Le vaisseau a ensuite effectué sa rentrée atmosphérique et amerri dans l’océan Pacifique, au nord de l’archipel d’Hawaï. TechCrunch qualifie cet amerrissage simulé de plus net réalisé par SpaceX avec la version V3 de Starship, testée depuis mai.

Les 26 satellites Starlink V3 déployés pendant le vol sont plus puissants que les précédents et atteignent l’espace pour la première fois. Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, avait présenté ce vol comme le premier de Starship à générer des revenus. Ce lancement est le deuxième de Starship depuis l’entrée en Bourse de SpaceX, qualifiée de plus importante de l’histoire. Le titre a gagné plus de 1 % en début de séance lundi, puis est repassé dans le rouge quand l’entreprise a annoncé l’arrêt anticipé de la première mission orbitale.