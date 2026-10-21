Elon Musk avance à 2028 son pronostic de 1 000 milliards $ de revenus pour SpaceX

SpaceX pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars de revenus dès 2028. Elon Musk, le patron de l’entreprise américaine, l’a écrit sur X ce mercredi 21 octobre 2026. « Aussi fou que cela puisse paraître, 1 000 milliards de dollars de revenus pour SpaceX en 2028 n’est plus impossible », a-t-il déclaré. Il retweete par la même occasion un message du 14 juin, dans lequel il parlait de la même somme pour 2030.

Une date déjà avancée plusieurs fois

Il faut savoir que le message du 14 juin a été vu plus de 4,6 millions de fois. Elon Musk y écrivait : « Je pense que SpaceX pourrait atteindre environ 1 000 milliards de dollars de revenus en 2030». Il l’avait publié deux jours après l’entrée en Bourse de SpaceX qui a valorisé le groupe à plus de 2 000 milliards de dollars.

Mais début août, il est revenu sur le sujet lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre. « Notre projection interne pour atteindre 1 000 milliards de dollars de revenus est passée de 2031 à 2030. Il y a une chance non nulle que ce soit en 2029 », avait-il déjà averti.

Un écart important avec les chiffres actuels

Il faut dire que les résultats publiés par l’entreprise montrent l’ampleur du chemin à parcourir. En 2025, SpaceX a réalisé 18,67 milliards de dollars de revenus, contre 14,02 milliards un an plus tôt. Mais elle a aussi enregistré une perte nette de 4,94 milliards de dollars, alors qu’elle avait gagné 791 millions l’année précédente.

Au deuxième trimestre 2026, son chiffre d’affaires a atteint 7,81 milliards de dollars, soit 92 % de plus qu’un an auparavant. Pour arriver à 1 000 milliards en 2028, il faudrait pourtant multiplier par environ 54 les revenus de 2025 en trois ans.

Les banques d’investissement sont loin de ce niveau. Et pour cause, Goldman Sachs table sur plus de 470 milliards de dollars de revenus en 2030, et Morgan Stanley sur près de 330 milliards. Le chiffre cité par Elon Musk pour 2028 est donc plus du double de la meilleure de ces deux estimations, alors qu’elles portent sur une date plus lointaine.