Elon Musk promet une action SpaceX à chaque enfant américain en 2027

Elon Musk annonce vouloir offrir une action de SpaceX à chaque enfant aux États-Unis dès 2027. Valorisé actuellement à environ 146 dollars par titre, ce don représente plusieurs milliards de dollars si l’ensemble des enfants américains étaient concernés.

Elon Musk veut partager une partie de sa fortune avec les plus jeunes. En effet, ce lundi, le milliardaire américain a annoncé sur son réseau social X son intention d’offrir une action de SpaceX à chaque enfant aux États-Unis à partir de 2027.

« L’année prochaine, je donnerai une de mes actions SpaceX à chaque enfant en Amérique », a-t-il écrit dans un message bref. Il a ensuite ajouté : « Ce sera la première d’une longue série. » Cependant, l’homme d’affaires n’a pas encore précisé les conditions de cette distribution ni les critères qui permettront de déterminer les bénéficiaires.

La valeur actuelle d’une action SpaceX est estimée à 146 dollars. Si le projet concerne plusieurs dizaines de millions d’enfants, le montant total pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars.

SpaceX, au-delà des lancements spatiaux

Fondée en 2002, SpaceX s’est imposée dans le secteur spatial grâce au développement de lanceurs et de systèmes de transport destinés notamment à acheminer des équipements et des astronautes dans l’espace. Par ailleurs, l’entreprise est également connue pour Starlink, son réseau d’accès à Internet par satellite, qui fournit une connexion à des utilisateurs dans de nombreux pays.