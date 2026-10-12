Elon Musk dément avoir privé son enfant transgenre d'assurance, appelle au respect de son intimité

Dans le documentaire « Musk » d’Alex Gibney, l’ex-épouse d’Elon Musk, Justine Wilson, affirme qu’il a retiré leur enfant Vivian de son assurance santé après son coming out de personne transgenre. Le milliardaire dément, réagissant le 11 octobre à un article de TMZ : « C’est totalement faux. À aucun moment je n’ai retiré Xavier de l’assurance santé. » Répondant à un utilisateur de X, il a ajouté : « À ce stade, je préférerais être seul et simplement passer du temps avec mes enfants ».

Pour rappel, Vivian Jenna Wilson, née Xavier Alexander Musk, est la fille aînée d’Elon Musk et de Justine Wilson, et la sœur jumelle de Griffin. Elle a entamé sa transition à 16 ans, en 2020. En 2022, elle a déposé à Los Angeles une requête pour changer de nom et de genre, disant ne plus vouloir être liée à son père « de quelque manière que ce soit ». Elle est depuis en rupture avec lui.

Une accusation issue d’un documentaire

Le film est sorti le 9 octobre à New York et Los Angeles, avant une sortie nationale le 16. Justine Wilson y affirme qu’après le coming out de Vivian, Elon Musk lui a demandé de transmettre ce message : « I’ll always love her » (« je l’aimerai toujours »). Il aurait supprimé l’assurance santé de leur fille le lendemain. Elle ajoute qu’il considérait la transition comme la « mort d’un enfant ». Ces déclarations n’ont pas été confirmées de manière indépendante et Elon Musk n’a pas participé au documentaire.