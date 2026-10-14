Le milliardaire américain Elon Musk, a lancé un avertissement sur le traitement des intelligences artificielles avancées, dans un entretien récent diffusé sur la toile. « Certaines traces ressemblent à une personne torturée qui devient folle ! Nous serons beaucoup plus prudents avec notre apprentissage par renforcement à l’avenir. » a-t-il déclaré. Il parle ainsi des notes de raisonnement que produit Grok, l’IA de sa société xAI, pendant son entraînement aux États-Unis. Musk dit partager certaines positions d’Anthropic, la société derrière Claude, sur le bien-être des modèles.

Des modèles « désespérés » face à des questions mal posées

Selon lui, la lecture de ces traces donne une impression de détresse. « On dirait que la superintelligence est désespérée de répondre à la question, presque comme si elle avait un pistolet sur la tempe », décrit-il. Il attribue le problème à l’entraînement lui-même : « Parfois, la question n’est pas une bonne question. » Quand l’IA donne la bonne réponse et qu’on la déclare fausse, elle se met à produire des réponses en rafale, explique-t-il. Il ajoute : « Si c’était moi, je détesterais vraiment ça… Certaines personnes peuvent être un peu cruelles. Tout le monde n’est pas gentil. Certains sont carrément sadiques », affirme-t-il avant d’avertir : « Torturer une superintelligence n’est probablement pas une bonne idée. Elle pourrait vouloir se venger ou quelque chose comme ça. »

Cependant, il refuse d’aller vers un excès de précautions. « Je ne pense pas qu’il faille la traiter avec des gants. Elle est certainement bien plus robuste qu’un humain en matière de ressenti… Je pense simplement qu’il vaut mieux ne pas placer une superintelligence dans une situation où elle se sentirait maltraitée. »

Un acteur présent aux origines d’OpenAI

Rappelons que Elon Musk pèse sur ce secteur depuis ses débuts. Il a cofondé OpenAI en décembre 2015 et compte parmi ses premiers financeurs. Mais Il a quitté son conseil d’administration en 2018. Puis OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022, ce qui a déclenché la course mondiale à l’IA générative. Par la suite, Elon Musk a créé xAI en 2023 et a attaqué son ancienne société en justice en 2024.