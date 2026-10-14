Elon Musk révèle involontairement ses données personnelles en faisant la promotion de son IA

Le dimanche 11 octobre 2026, Elon Musk voulait démontrer les capacités d’achat de Grok. Il a demandé au chatbot de choisir et de commander des sets Lego Star Wars pour jeunes enfants, puis a publié sur X une capture d’écran de la commande, sans la masquer. La démonstration a tourné à la polémique, auprès de ses plus de 240 millions d’abonnés.

Grok est le chatbot de xAI, la société d’intelligence artificielle fondée par Musk en 2023. SpaceX a acquis xAI en février 2026, si bien que Grok fait maintenant partie du groupe de Musk. Le chatbot est intégré à X, et xAI demande explicitement à ses utilisateurs de ne pas transmettre d’informations personnelles dans leurs requêtes.

Des informations sensibles visibles par tous

La capture montre le numéro de commande, le montant de l’achat (environ 241 dollars pour cinq sets), l’adresse de livraison à Austin, au Texas, une adresse de facturation distincte, l’adresse e-mail utilisée ainsi que les quatre derniers chiffres d’une carte American Express. Ces éléments suffisent pour réclamer des modifications auprès du service client de Lego.

Le youtubeur Enderman, déclare avoir utilisé le numéro de commande pour demander l’annulation de la commande auprès de l’assistant de Lego. D’autres utilisateurs disent avoir modifié la livraison. Ces faits ne sont pas confirmés.

Musk a répondu que l’adresse appartenait à son équipe de sécurité et qu’elle avait déjà fuité plusieurs fois. La capture ne permet pas non plus de savoir si Grok a passé la commande seul ou si Musk a validé le paiement lui-même. Par ailleurs, il avait conseillé de photographier sa carte bancaire et de la envoyer dans la conversation pour faire des achats, une recommandation qu’une note de la communauté sur X a jugée contraire aux règles de xAI.