En Australie, le Bénin prend la tête de la Commission baleinière internationale pour deux ans

Le Bénin se distingue sur la scène diplomatique mondiale. Le Directeur des Pêches et de l’Aquaculture au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, le Dr Urbain Brito, a été élu le 2 octobre président de la Commission baleinière internationale (CBI) pour 2026-2028. L’élection a eu lieu à l’issue de la 70ᵉ réunion biennale, tenue à Hobart, en Australie, du 27 septembre au 2 octobre 2026. Les Pays-Bas vont assurer la vice-présidence avec Mme Anne-Marie Svoboda.

La CBI a été créée en 1946 et est l’organe mondial chargé de la gestion de la chasse à la baleine et de la conservation des cétacés avec 89 pays membres. Président et vice-président sont élus parmi les commissaires et servent quatre ans : deux ans comme vice-président, puis deux ans comme président. M. Brito avait été nommé vice-président en 2024. Avant lui, le Guinéen Amadou Telivel Diallo avait présidé la Commission à partir d’octobre 2022. Parmi les anciens présidents figurent le Japonais Joji Morishita, le Suisse Bruno Mainini et l’Américain Bill Hogarth.

Un succès attribué au ministre Adin Bloukounon

Le nouveau président exprime sa reconnaissance au ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Adin Bloukounon. Il le présente comme l’artisan de ce succès diplomatique. Il y voit une reconnaissance de l’expertise des cadres béninois.

Cette 70ᵉ réunion s’est conclue par un consensus sur la Déclaration de Hobart. Ce texte commémore le 80ᵉ anniversaire de la signature, en 1946, de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine. Il s’agira pour le Bénin de peser sur la protection des océans pendant deux ans.