Espagne : 46 morts après la collision de deux trains

Une collision entre deux trains à grande vitesse a fait au moins 46 morts mercredi 28 octobre dans la province de Tolède, en Espagne selon le média El Espanol. Par ailleurs, le bilan provisoire, communiqué par la Protection civile, fait également état de nombreux blessés.

La collision s’est produite vers 8 h 54 près d’Urda, dans la province de Tolède, lorsqu’un train AVE de Renfe aurait percuté l’arrière d’un train de la compagnie privée Iryo circulant sur la ligne Madrid-Séville, provoquant le déraillement de deux voitures qui ont dévalé un talus, selon les premières informations communiquées par le ministère espagnol des Transports.

Le bilan humain s’est rapidement alourdi. En effet, les services d’urgence de Castille-La Manche avaient d’abord annoncé 39 morts à 10 h 09. Quelques minutes plus tard, à 10 h 27, la Protection civile faisait état d’au moins 46 décès, selon El Español.

Face à l’ampleur du drame, les autorités régionales ont renforcé leur dispositif d’urgence. Les pompiers, la Garde civile et les équipes médicales ont été déployés sur place. Par ailleurs, l’Unité militaire d’urgence a été sollicitée après le relèvement du niveau d’alerte. En outre, Madrid a envoyé des renforts et ouvert un centre de soutien psychosocial à la gare d’Atocha pour accompagner les victimes et leurs proches.