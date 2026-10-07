États-Unis : la basketteuse sénégalaise Aminata Seck obtient une libération sous caution après deux mois de détention par l'ICE

Un juge de l’immigration a accordé, le mardi 6 octobre 2026 aux États-Unis, une libération sous caution à Aminata Seck, basketteuse sénégalaise de 26 ans arrêtée le 7 août par la police de l’immigration (ICE) à l’aéroport de Louisville, dans le Kentucky. Son avocate, Sadiqa Reynolds, a annoncé la décision sur les réseaux sociaux : « Aminata Seck sera libérée aujourd’hui sous caution de 2 500 dollars. » La joueuse devait quitter le centre de détention du comté de Grayson, où elle était retenue après avoir été transférée entre quatre établissements du Kentucky et de l’Illinois. Au Sénégal, le dossier a mobilisé le monde du sport, et les services diplomatiques et consulaires de Dakar ont indiqué suivre sa situation.

Pivot de 1,93 m à la Kentucky State University (NCAA Division II), Aminata Seck affichait 11,9 points de moyenne la saison dernière. Elle a été interpellée alors qu’elle partait pour New York avec son équipe, une arrestation d’abord rapportée par le Louisville Courier Journal. Le député Morgan McGarvey, élu d’un district de Louisville, avait réagi publiquement : « Aminata est une étudiante-athlète arrêtée par l’ICE à l’aéroport alors qu’elle voyageait avec ses coéquipières. » L’université avait décliné tout commentaire, invoquant le respect de la vie privée des personnes concernées.

Sa santé a pesé dans le dossier. Aminata Seck souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, et une opération était prévue le 7 septembre, un mois après son arrestation. Elle a manqué cette date. Sadiqa Reynolds avait alerté sur ses conditions de soins : « Elle a besoin d’une opération. Elle a besoin de soins médicaux. » Le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a pour sa part indiqué qu’elle avait été conduite à l’hôpital pour des douleurs au genou.

Deux versions sur son statut migratoire

Le DHS affirme qu’Aminata Seck est entrée légalement aux États-Unis le 1er septembre 2019, par Los Angeles, pour un séjour temporaire. Selon l’administration, un juge a prononcé une décision d’expulsion le 8 septembre 2025, après son absence à une audience. Le DHS a déclaré : « Elle a choisi d’abuser de l’hospitalité du pays en violation de ses lois. » Il ajoute qu’« une demande en cours ou une autorisation de travail ne confère pas de statut légal aux États-Unis ».

Son avocat, Hisham Alsalman, soutient qu’elle n’a jamais reçu la convocation, envoyée selon lui à une ancienne adresse. Le 30 septembre, un juge de l’immigration a accepté de rouvrir le dossier, a annulé l’ordre d’expulsion et l’a rendue éligible à une audience de caution. La procédure migratoire se poursuit, et la libération sous caution ne règle pas son statut.

Hisham Alsalman a précisé la suite : il veut qu’elle puisse « recevoir des soins médicaux appropriés, guérir et poursuivre ses études aux États-Unis ». Son entraîneure, Amani Williams, s’était mobilisée pour sa régularisation.