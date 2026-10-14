Etats-Unis : Trump nomme une décoratrice d'intérieur ambassadrice et crée la polémique

La nomination par Donald Trump de Barbera Thornhill, ancienne dirigeante d’une entreprise de décoration d’intérieur, à la tête du bureau américain de lutte contre la traite des êtres humains a été critiquée par une organisation spécialisée, qui met en doute son expérience dans ce domaine.

Le président américain Donald Trump a choisi Barbera Thornhill pour diriger le bureau du département d’État chargé de surveiller et de combattre la traite des êtres humains, avec le rang d’ambassadrice itinérante. Confirmée par le Sénat le 7 août 2026, elle se retrouve au centre d’une controverse qui porte à la fois sur son parcours et sur la place accordée aux nominations politiques dans l’administration américaine.

Pour rappel, avant cette nomination, Barbera Thornhill était connue comme femme d’affaires et philanthrope à Los Angeles, en Californie qui a notamment présidé Impact Design, une entreprise spécialisée dans la décoration d’intérieur. Ce parcours constitue l’un des éléments mis en avant dans les présentations officielles de son profil.

Cependant, son expérience dans la lutte contre la traite des êtres humains et dans l’élaboration des politiques publiques fédérales a suscité des réserves. En effet, le 30 juin 2026, l’organisation américaine Protect All Children from Trafficking (PACT) avait exprimé des inquiétudes sur ses qualifications pour cette fonction et avait estimé que la candidate ne disposait pas d’une expérience significative dans les politiques fédérales de lutte contre la traite.

Son portrait officiel fait réagir

La controverse a pris une nouvelle dimension le 13 octobre, après la diffusion de son portrait officiel par Riley Barnes, un responsable du département d’État. La publication de son portrait officiel a aussi fait réagir. En effet, sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont moqués de la photographie, certains allant jusqu’à se demander si elle avait été retouchée ou générée par une intelligence artificielle.