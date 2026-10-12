États-Unis : une adolescente de 13 ans, 16 kg morte de malnutrition, sa mère inculpée

En Caroline du Nord, Kymberli Bowden, 45 ans, est poursuivie pour meurtre au premier degré après la mort de sa fille de 13 ans. En effet, l’autopsie a révélé une pneumonie nécrosante aiguë et une inanition, dans un contexte de malnutrition sévère.

Une adolescente de 13 ans est morte dans des circonstances qui ont conduit les autorités américaines à engager des poursuites pour meurtre contre sa mère. En effet, Kymberli Bowden, âgée de 45 ans, a été inculpée de meurtre au premier degré après la publication des conclusions de l’autopsie de sa fille, identifiée dans les documents judiciaires par les initiales ZT, rapporte FOX 8 News.

Le corps de l’adolescente qui ne pesait qu’environ 16 kilogrammes au moment de sa mort a été découvert le 14 octobre 2025 au domicile familial de High Point, en Caroline du Nord, environ deux jours après son décès, selon les autorités. De plus, l’examen médico-légal a établi que la mort résultait d’une pneumonie nécrosante aiguë et d’une inanition, terme désignant un état d’épuisement extrême lié notamment à une privation prolongée de nourriture. En outre, les documents médicaux récents évoqués devant le tribunal indiquaient que son poids aurait normalement dû se situer entre 28,6 et 29,5 kilogrammes.

Pour rappel, l’année dernière, des policiers s’étaient rendus au domicile familial après des signalements de proches qui n’avaient pas vu les enfants depuis plusieurs mois. Sur place, les agents ont découvert le garçon vivant, mais dans des conditions préoccupantes. En effet, selon un mandat consulté par The News & Observer, il ne disposait pas d’une alimentation suffisante, de vêtements adaptés ni d’un environnement salubre.

Des poursuites pour meurtre engagées après l’autopsie

Après la découverte des enfants, Kymberli Bowden avait été inculpée de deux chefs de maltraitance d’enfant et de dissimulation de décès. Cependant, l’accusation de meurtre n’a été déposée que plus tard, les enquêteurs attendant les conclusions définitives sur les causes de la mort.