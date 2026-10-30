Europe : Poutine répond aux préparatifs de guerre d'ici 2030 et affirme que la Russie est prête

Vladimir Poutine a de nouveau répondu aux déclarations européennes d’une guerre avec la Russie. Le président russe a affirmé jeudi 29 octobre que Moscou était prête à une guerre contre l’Europe, tout en assurant qu’elle n’en voulait pas. Il a répondu aux responsables européens qui évoquent un affrontement possible d’ici 2030 lors d’une conférence de presse organisée lors du sommet Russie-Afrique : « Nous sommes prêts, mais nous ne voulons aucune guerre avec l’Europe. »

Ces propos interviennent alors que l’Europe se prépare à un conflit avec Moscou. La Commission européenne a présenté en octobre 2025, une feuille de route de préparation de la défense à l’horizon 2030, qui considère la Russie comme une menace pour la sécurité du continent. D’ici fin 2028, les contrats et le financement doivent être conclus pour tenir ce calendrier. Le plan ReArm Europe mobilisera jusqu’à 800 milliards d’euros pour la défense. Une partie du fonds soit 150 milliards d’euros sera destiné aux achats d’armements. Depuis 2021, les dépenses militaires des 27 États membres ont augmenté de plus de 31%, pour atteindre en 2024, 326 milliards d’euros.

Une réponse ferme et ironique

Vladimir Poutine a aussi estimé qu’il était peu probable que les Européens atteignent leur objectif d’infliger une défaite stratégique à la Russie d’ici 2030. Selon lui, si la confrontation s’aggravait, « il n’y aura de toute façon aucun vainqueur ».

Le chef du Kremlin a reconnu que ses propos avaient suscité des critiques. Il les juge même positifs. Selon lui, certains Européens cherchent aujourd’hui à relancer le dialogue plutôt qu’à affaiblir la Russie. « Il y a des gens en Europe qui veulent renouer avec le dialogue », a-t-il conclu.