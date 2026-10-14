Face à la menace terroriste, le Bénin veut tirer davantage profit de l'expertise européenne

Le Bénin et l’Union européenne veulent à nouveau renforcer leur coopération sécuritaire. Mardi 13 octobre 2026 à Cotonou, le ministre délégué à la Défense nationale, Gildas Agonkan, a reçu Bartjan Wegter, coordinateur de l’UE pour la lutte contre le terrorisme. Les échanges ont porté sur les questions de défense et de sécurité au Bénin et dans la sous-région, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties.

Cette rencontre intervient dans la cadre d’une série de contacts avec les partenaires du pays. En août 2026, le ministre a accueilli une délégation du Nigeria conduite par le général Christopher Gwabin Musa, pour consolider la coopération face aux défis sécuritaires. En mars 2026, les chefs d’état-major français, ivoirien et béninois ont examiné la menace djihadiste dans le nord des deux pays et les moyens d’une coordination trilatérale renforcée.

Lors de l’échange de mardi, le ministre Agonkan a affirmé qu’il s’agira de : « tirer le meilleur parti de l’expertise, de l’expérience et des bonnes pratiques de l’Union européenne pour mieux nous équiper, mieux prévenir et mieux répondre aux menaces asymétriques qui pèsent sur la stabilité nationale et sous-régionale ». Bartjan Wegter a présenté les missions de son institution : coordonner l’action de l’UE contre le terrorisme, favoriser la coopération avec les pays partenaires et faciliter le partage de renseignements. Il a aussi évoqué le travail d’anticipation sur les menaces djihadistes, cybernétiques et celles liées au financement du terrorisme.

Un partenariat ancien dans le domaine sécuritaire

Les relations sécuritaires entre Cotonou et Bruxelles ne datent pas d’hier. En avril 2024, le président du Conseil européen, Charles Michel, avait annoncé la mobilisation de 47 millions d’euros pour soutenir la lutte antiterroriste au Bénin. En mars 2025, l’Union européenne a remis aux forces armées béninoises un avion de surveillance destiné à l’opération Mirador. La mission de sécurité et de défense du golfe de Guinée a aussi formé des policiers béninois à la lutte contre les engins explosifs improvisés et aux premiers secours en situation de combat.