Face à Starlink de Musk, la Chine lance son 28e lot de satellites internet en orbite basse

Dimanche 25 octobre 2026, à 10 h 03, heure de Pékin, la Chine a lancé avec succès un groupe de satellites internet en orbite terrestre basse. La fusée Longue Marche 8A a décollé du site commercial de lancement spatial de Hainan, à Wenchang.

Il s’agit du 28e lot de satellites déployé dans le cadre de ce programme. Les appareils ont été placés sur l’orbite prévue. Ce tir est aussi la 674e mission de la famille de fusées Longue Marche, utilisée pour mettre en orbite différents types de charges utiles.

Rappelons que Pékin cherche depuis plusieurs années à bâtir son propre réseau de communications par satellites pour rivaliser avec Starlink d’Elon Musk. Trois projets avancent en parallèle : Guowang, opéré par la société publique China SatNet, qui vise près de 13 000 satellites. Ensuite Qianfan, porté par la société Shanghai Spacecom Satellite Technology, qui en prévoit environ 15 000. Enfin Honghu-3, de la société privée Landspace, avec un objectif de 10 000 satellites. Ils totalisent ensemble près de 38 000 appareils.

Un retard à combler face à Starlink

Toutefois, le rythme reste inférieur à celui de l’opérateur américain qui lance généralement entre 24 et 28 satellites par mission. La Chine avait achevé huit lots de Guowang en août 2025. Le réseau chinois doit prouver qu’il peut produire et lancer ses satellites à grande échelle et sur un calendrier serré.