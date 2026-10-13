FAMa : GoÏta confirme le recrutement de 2400 soldats dont 800 femmes

Le Mali continue de renforcer ses forces de défense et de sécurité, en misant sur la jeunesse pour étoffer ses rangs. Ce mardi 13 octobre, le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État et Chef suprême des Armées, a présidé à Bamako la cérémonie de présentation au drapeau de la 7e cohorte du Service national des jeunes (SNJ). Sur la place d’armes du 34e Régiment du génie militaire, il a accueilli 2400 recrues, dont 800 femmes, qui rejoignent désormais la réserve des Forces armées maliennes (FAMa).

Depuis 2021, les autorités ont multiplié les initiatives pour élargir les rangs des FAMa et mieux les équiper. Un plan d’action 2025-2026, soumis au Conseil national de transition, prévoit ainsi le recrutement de 24 000 militaires, dont 15 000 soldats et 9 000 membres des forces de défense et de sécurité. Le SNJ suit cette logique en formant des jeunes au métier des armes comme à la citoyenneté.

Lors de la cérémonie, le chef de l’État a exprimé sa fierté : « C’est un sentiment de fierté et surtout de grande satisfaction en voyant 2 400 jeunes Maliens prêts à servir notre nation ». Il a demandé aux recrues de faire preuve de rigueur, de ponctualité et d’esprit de sacrifice dans les responsabilités qui les attendent.

Six mois de formation militaire et civique

Durant un semestre, les jeunes recrues ont été formées à la stratégie militaire, au relevé de terrain, au maniement des armes, au tir, au respect des règlements de l’armée et à la protection militaire. Ce volet militaire a été complété par des cours d’instruction civique, pour les préparer à servir au-delà du champ de bataille.