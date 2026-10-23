Fête de l’Unité allemande à Cotonou : une célébration aux couleurs de l’amitié et de la coopération

La résidence de l’ambassadeur d’Allemagne au Bénin a accueilli, jeudi 22 octobre 2026, la célébration de la Journée de l’Unité allemande. Entre interprétation des hymnes nationaux à la clarinette, discours officiels et échanges dans le jardin de la résidence, la soirée a été l’occasion de rappeler les liens historiques entre le Bénin et l’Allemagne, tout en évoquant les perspectives de renforcement de leur coopération.

La musique a donné le ton à la célébration. À la résidence de l’ambassadeur d’Allemagne au Bénin, Monsieur Landry Padonou a interprété à la clarinette les hymnes nationaux allemand et béninois, en ouverture de la cérémonie sur une note symbolique. Organisée en différé le jeudi 22 octobre 2026, la manifestation a réuni des représentants des institutions béninoises, du corps diplomatique, des organisations internationales, du secteur privé, de la société civile et bien évidemment des acteurs des médias.

Au-delà de son caractère festif, cette rencontre a permis de revenir sur la portée historique de la réunification allemande et de mettre en lumière les différents domaines dans lesquels l’Allemagne et le Bénin entendent approfondir leurs relations.

Stefan Buchwald met en avant les avancées de la coopération germano-béninoise

Prenant la parole devant ses invités, l’ambassadeur d’Allemagne, Stefan Buchwald, a rappelé que la Journée de l’Unité allemande ne célèbre pas uniquement la réunification d’un territoire. Elle symbolise également la possibilité de surmonter une division qui semblait durable, de retrouver la liberté et de la transmettre aux générations suivantes. Trente-six ans après la réunification de son pays, le diplomate a insisté sur la nécessité de préserver cet acquis, dans un contexte marqué par des tensions politiques et internationales. Évoquant les relations entre Berlin et Cotonou, il a souligné la solidité d’un partenariat construit au fil des décennies, autour de la confiance et d’intérêts communs.

« Au cours des années, notre coopération n’a cessé de se renforcer et, ensemble, nous avons réussi à intégrer de manière cohérente encore plus qu’avant les différents domaines politiques, notamment la politique étrangère, de la sécurité et du développement. C’est dans ce but que nous avons organisé, il y a deux semaines, pour la première fois en parallèle, les consultations sur la coopération au développement et celles entre les États-Majors, consacrées aux questions stratégiques et à la politique de sécurité. Ces deux événements ont montré de nouveau l’excellente qualité des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays. Dans le cadre de ces consultations, nous avons échangé sur les trois axes prioritaires de notre partenariat : La bonne gouvernance financière et la décentralisation ; Le développement du secteur privé et la formation professionnelle ; L’eau et la biodiversité. Dans tous ces domaines, les projets visent à renforcer la résilience des populations, surtout dans les zones fragiles au nord du Bénin« , a insisté l’ambassadeur d’Allemagne au Bénin.

Par ailleurs, l’ambassadeur a annoncé une enveloppe supplémentaire de 15 millions d’euros destinée au Bénin pour 2026, afin de financer des projets dans les énergies renouvelables, de soutenir les petites et moyennes entreprises et d’accompagner les femmes entrepreneures. Avec cet apport, le portefeuille global de la coopération allemande avec le Bénin atteint désormais 385 millions d’euros, soit plus de 250 milliards de FCFA, selon les chiffres présentés lors de son allocution.

La sécurité constitue un autre axe important de cette collaboration. Sur ce point, Dr Stefan Buchwald a indiqué que l’Allemagne avait augmenté cette année ses livraisons de matériel aux forces armées béninoises. « Les consultations entre les États-Majors ont démontré que le Bénin est un partenaire stratégique pour l’Allemagne en Afrique de l’Ouest. La sécurité du Bénin étant importante pour nous, nous sommes en train d’approfondir encore davantage notre coopération. Cette année, l’Allemagne a augmenté les livraisons de matériel aux forces armées béninoises. Et fin 2027, l’Allemagne mettra en place un groupe technique consultatif de la Bundeswehr (notre armée). Six à huit experts militaires allemands seront déployés sur place, pour mener des projets de formation de longue durée, adaptés aux besoins béninois. Depuis 2026, nous continuons également à renforcer notre coopération avec la Police Républicaine« , a affirmé l’ambassadeur Buchwald.

Sur le plan économique, le diplomate s’est félicité de la commercialisation, depuis cette année, d’articles textiles fabriqués au Bénin dans la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) par une grande entreprise allemande.

« Je suis très fier qu’une grande entreprise allemande a commencé cette année à vendre des articles textiles produits au Bénin dans la zone économique spéciale Glo-Djigbé (GDIZ). Le « German-African Business Summit », qui se tiendra à Accra fin novembre, et qui sera ouvert par nul autre que le Président allemand, offre au Bénin une excellente occasion de présenter ses atouts aux nombreuses entreprises allemandes attendues : ses conditions d’investissement avantageuses, son climat des affaires, et ses produits. Du coup, je voudrais vous encourager de profiter au maximum de cette occasion« Dr Stefan Buchwald, ambassadeur d’Allemagne au Bénin

La dimension culturelle n’a pas été oubliée. L’ambassadeur a rappelé que plus de 90 000 jeunes Béninois apprennent l’allemand dans les lycées et les universités. Des réflexions sont également en cours sur le développement des activités de l’Institut Goethe au Bénin. Pour le diplomate, les échanges entre les peuples demeurent essentiels à la solidité des relations bilatérales.

Le Bénin rappelle les liens historiques entre les deux pays

Le secrétaire général par intérim du ministère béninois des Affaires étrangères, représentant les autorités béninoises, a également pris la parole. Dans une intervention empreinte d’émotion, il a rappelé les liens qui unissent le Bénin et l’Allemagne, en évoquant notamment le soutien apporté par Berlin au développement du pays.

Son propos a également établi un rapprochement entre deux événements majeurs survenus en 1990. Au Bénin, la Conférence nationale des forces vives de la nation, organisée du 19 au 28 février, a ouvert la voie au renouveau démocratique et à une transition politique sans violence armée. Quelques mois plus tard, le 3 octobre 1990, l’Allemagne a officiellement retrouvé son unité après plusieurs décennies de division.

Ces deux trajectoires historiques, bien que différentes, ont marqué un tournant dans l’évolution des deux nations. Le parallèle entre la transition démocratique béninoise et la réunification allemande a ainsi donné une profondeur particulière à la célébration. Il a rappelé que les relations entre les peuples se nourrissent aussi de leur histoire, de leurs expériences et de leur capacité à construire de nouvelles perspectives.

Une soirée propice aux rencontres et aux souvenirs

Après les interventions officielles, la célébration s’est poursuivie dans le jardin de la résidence, où les invités ont pu profiter d’une atmosphère conviviale. Les conversations se sont nouées entre diplomates, responsables institutionnels, représentants du secteur privé et acteurs de la société civile. Ce cadre a favorisé le réseautage, les échanges d’idées et la création de nouveaux contacts.

Les moments de convivialité ont également été immortalisés par des photos souvenirs. Les invités sont repartis avec ces images, témoins d’une soirée qui aura associé célébration nationale, rencontres professionnelles et rapprochement entre les cultures allemande et béninoise.