FIC au Bénin : Bio Tchané découvre des solutions durables

Comment concilier développement des villes, protection de l’environnement et amélioration des conditions de vie ? C’est l’une des questions au centre de la quatrième édition du Forum international du cadre de vie, que le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, a visitée le vendredi 9 octobre 2026. La gestion des déchets figure notamment parmi les sujets abordés lors de cette rencontre.

Les réponses aux défis environnementaux passent aussi par les initiatives développées sur le continent africain. C’est dans cette perspective qu’Abdoulaye Bio Tchané s’est rendu au Forum international du cadre de vie, à l’invitation du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, Georges Alé.

Pour cette quatrième édition, les organisateurs ont retenu un thème qui place les réalités économiques et environnementales des territoires au centre des discussions : « Économie des territoires africains : accélérer la transition vers la sobriété carbone ». Cette orientation renvoie à un défi majeur pour les villes africaines, appelées à répondre aux besoins croissants des populations tout en limitant les effets de leurs activités sur l’environnement.

Sur le site du forum, le président du CES a pris part à un panel consacré à la gestion des déchets au Bénin. Cette problématique concerne directement la salubrité des espaces urbains, la préservation des ressources naturelles et les conditions de vie des habitants. Elle invite également à réfléchir aux possibilités de mieux traiter les déchets et de valoriser ceux qui peuvent être réutilisés.

Des initiatives face aux défis environnementaux

La visite des stands d’exposition a constitué un autre temps fort du déplacement d’Abdoulaye Bio Tchané. Le président du CES a pu prendre connaissance de différentes innovations présentées dans le cadre du forum, autour de la protection de l’environnement et de l’aménagement durable des territoires.

Ces initiatives illustrent la diversité des pistes explorées pour répondre aux difficultés environnementales. Leur intérêt réside dans leur capacité potentielle à apporter des réponses adaptées aux réalités locales, notamment en matière de gestion des déchets et d’organisation des espaces de vie.

Le choix du thème de cette édition souligne par ailleurs le lien entre les politiques d’aménagement et la transition vers une économie moins émettrice de carbone. La question ne concerne pas uniquement la protection de la nature : elle touche aussi aux choix économiques, aux infrastructures et aux services nécessaires au fonctionnement des villes.

La présence du président du CES à cette rencontre marque l’intérêt de l’institution pour les initiatives qui touchent à l’environnement et aux conditions de vie des populations. Le forum offre ainsi un cadre d’échanges autour des solutions susceptibles d’accompagner la transformation durable des territoires africains.