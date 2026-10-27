Flávio Bolsonaro fuit le Brésil pour se réfugier aux États-Unis après sa défaite face à Lula

Le sénateur brésilien Flávio Bolsonaro aurait quitté le Brésil pour les États-Unis ce mardi 27 octobre 2026, selon des sources citées par CNN. En effet, battu dimanche au second tour par le président sortant Lula, il avait jugé « impossible » de reconnaître le résultat. Un responsable du Département d’État américain a indiqué que Washington délivrerait des visas à l’ancien candidat et à sa famille pour « leur permettre d’entrer aux États-Unis ».

Des passeports annulés après un délai expiré

Rappelons que le départ intervient après une décision de la Cour suprême brésilienne dans laquelle le juge Alexandre de Moraes lui avait ordonné lundi de remettre ses passeports dans un délai de 24 heures, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent qu’il conteste. Flávio Bolsonaro avait pourtant annoncé : « Je remettrai mes passeports et me défendrai contre cette mascarade, qui est une tentative claire de m’intimider ». Le délai a expiré sans qu’il s’exécute, et la police fédérale a annulé ses documents de voyage.

D’un autre côté, son frère Eduardo, installé aux États-Unis, avait d’ailleurs prévenu avant le vote : « Si mon frère ne gagne pas, je suis favorable à ce qu’il quitte le pays ». Aux Etats-Unis, le président américain Donald Trump a estimé que cette élection ressemblait à « une autre élection truquée », tout en affirmant n’avoir « pas pris parti ».

En effet, Jair Bolsonaro, père de Flávio et ancien président, avait lui aussi gagné les États-Unis après sa défaite de 2022. Il purge aujourd’hui une peine de 27 ans de prison pour son rôle dans une tentative de coup d’État.