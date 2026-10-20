Fonction publique béninoise : Des concours plus accessibles pour des profils innovants

Réinventer l’accès à la fonction publique pour bâtir l’administration de demain constitue le défi posé aux experts et décideurs réunis à Abomey depuis le lundi 19 octobre 2026 pour un atelier. Initiée par le ministère chargé du Budget et de la Fonction publique, cette concertation stratégique bénéficie du soutien de la Banque mondiale et du Programme des Nations unies pour le développement. Ensemble, acteurs institutionnels et spécialistes du monde du travail s’attellent à repenser les règles du jeu pour offrir au Bénin des services publics plus performants et inclusifs.

Face à la mutation rapide des missions de l’État, le modèle traditionnel de recrutement montre ses limites. La révision des mécanismes de sélection ne s’arrête pas à une simple réorganisation technique des concours. Elle ambitionne de transformer en profondeur la relation entre l’administration et ses futurs agents en rendant les procédures plus souples et en adaptant les profils recherchés aux exigences contemporaines.

Parmi les freins majeurs identifiés figure la charge financière imposée aux postulants. Les dépenses liées à la constitution des dossiers et pour participer aux épreuves peuvent représenter une contrainte financière pour certains candidats, notamment les jeunes diplômés et ceux issus de milieux modestes. Dans la recherche de solutions, les autorités cherchent à démocratiser l’accès aux concours et à garantir une réelle égalité des chances sur toute l’étendue du territoire, à toutes les couches de la société.

En parallèle, l’adaptation aux mutations technologiques et environnementales impose à l’État d’attirer des profils hautement qualifiés. L’administration béninoise doit désormais pouvoir s’appuyer sur des experts capables de maîtriser l’intelligence artificielle, d’exploiter les données massives, de piloter la transition énergétique ou encore de conduire des projets d’envergure. En garantissant une adéquation parfaite entre les compétences des candidats et la réalité du terrain, le service public renforcera sa capacité d’action et son efficacité au quotidien. Il ne s’agira donc plus seulement de diplôme mais aussi de compétences

Les travaux d’Abomey doivent aboutir à des recommandations concrètes destinées à orienter les futures décisions du gouvernement en matière de recrutement de personnel. La mise en œuvre de ces recommandations permettra ensuite la naissance d’une fonction publique béninoise modernisée, capable de concilier un allègement financier pour les jeunes talents dans la participation au recrutement de l’Etat et une exigence professionnelle adaptée aux mutations technologique de notre époque.