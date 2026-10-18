Football béninois : Celtiis accorde des subventions aux clubs, aux sélections nationales et à la Fbf

Celtiis Bénin a procédé, vendredi 16 octobre 2026, à la remise de chèques dans le cadre de son partenariat avec la Fédération béninoise de football (Fbf). La cérémonie s’est déroulée au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

Lors de cet événement, des primes ont été attribuées aux clubs champions et vice-champions de la saison 2025-2026. Des subventions ont également été accordées aux clubs de première division, aux sélections nationales et à la Fédération.

Sobemap, champion du championnat masculin, a reçu 20 millions de francs Cfa, Coton FC, vice-champion, a obtenu 10 millions. Chez les dames, Dynamique FC, championne, a bénéficié de 10 millions de francs Cfa et Élite AC, vice-championne, de 5 millions.

À ces primes de performance s’ajoutent des subventions de 90 millions de francs Cfa pour les clubs du championnat masculin de première division et de 36 millions pour ceux du championnat féminin. Les Guépards bénéficient de 30 millions de francs Cfa, les Amazones de 15 millions et la Fbf de 14 millions.

Carine Houndékon, directrice du marketing et de la communication chez Celtiis Bénin, a rappelé que le partenariat signé avec la Fbf en décembre 2024 porte sur un engagement global de 1,5 milliard de francs Cfa sur cinq ans.

L’ambition, a-t-elle expliqué, est de « contribuer au développement et à la professionnalisation du football béninois, renforcer les clubs et favoriser l’émergence de nouveaux talents capables de porter fièrement les couleurs de notre pays ».

Cet engagement couvre les équipes nationales masculines et féminines, les différentes catégories d’âge, les clubs engagés dans les championnats nationaux ainsi que la Ligue de football professionnel du Bénin. Les subventions doivent contribuer à renforcer les structures des clubs, à préparer les équipes et à soutenir la formation. Celtiis entend également poursuivre son accompagnement de la Celtiis League Pro et du championnat féminin, tout en renforçant la visibilité des clubs auprès du public.

Bruce Assogba, chef de la communication de Celtiis Bénin, a indiqué que le championnat béninois souffre encore d’un déficit de notoriété. Pour attirer davantage de public, l’opérateur a réalisé un film institutionnel encourageant les populations à soutenir les équipes de leurs départements et de leurs communes. Des équipes commerciales sont également allées à la rencontre des clients lors des matchs. Dans le cadre de la campagne consacrée aux Guépards, Celtiis a tourné un film avec la sélection nationale, afin de valoriser les joueurs et de renforcer la ferveur autour de l’équipe.

Six clients ont été invités au Maroc pour suivre les matchs des Guépards lors de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Des fan-zones ont aussi été organisées dans plusieurs villes du Bénin, en collaboration avec le ministère des Sports et d’autres partenaires, pour les supporters restés au pays.

Directeur des ventes grand public de Celtiis, Coffi Judicael Tchibozo a expliqué que cet engagement permet à l’opérateur de se rapprocher de ses clients. « C’est également une manière pour nous de partager avec la communauté, avec nos concitoyens, avec les Béninois, une partie des revenus qu’on gagne dans notre activité d’opérateur téléphonique », a-t-il déclaré. Il a mentionné la nécessité de mieux faire connaître les championnats masculin et féminin, dont les matchs se déroulent chaque week-end.

Concernant les perspectives du football béninois, le président de la Fbf, Marcellin Bocovè, a indiqué que son équipe travaille à transformer son projet de société en un plan d’action pour les quatre années du mandat, assorti d’une planification et d’un budget.

Le développement des centres de formation figure parmi ses priorités. « Si nous voulons des résultats, il faut qu’on aille à l’école de la formation », a-t-il déclaré. Des efforts sont engagés pour améliorer le fonctionnement des centres existants et finaliser celui de Lokossa, exclusivement dédié aux filles.

Marcellin Bocovè a indiqué que les championnats ont démarré conformément au calendrier convenu avec la Ligue de football professionnel. Il a souligné que Celtiis est actuellement le seul partenaire de la Fédération. Il a rappelé que la Fbf et les acteurs du football doivent respecter leurs engagements afin que l’opérateur bénéficie des retombées prévues par la convention.