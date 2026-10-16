France : accusé d’escroqueries, il invoque Mbappé pour expliquer la réaction des plaignantes

Poursuivi pour plusieurs infractions présumées liées à des rencontres dans des établissements huppés de Paris, Moulaye N., 32 ans, a été placé sous contrôle judiciaire. Mais c’est sa déclaration sur Kylian Mbappé qui retient particulièrement l’attention : « Elles m’ont pris pour Mbappé », a-t-il affirmé au sujet des femmes qui ont porté plainte contre lui.

Moulaye N., un homme de 32 ans présenté comme un faux footballeur professionnel, est soupçonné d’avoir multiplié les escroqueries auprès de plusieurs femmes rencontrées dans des établissements réputés de la capitale française. En effet, selon les informations rapportées par Le Parisien, une quinzaine de femmes ont déposé plainte qui font était font notamment état de manœuvres frauduleuses, de faux virements et d’autres faits susceptibles de relever de l’extorsion ou des violences volontaires.

Quant aux faits qui lui sont reprochés, ils se seraient notamment déroulés dans des lieux fréquentés par une clientèle fortunée, parmi lesquels Le Matignon, L’Arc et le Boum Boum. En effet, l’homme aurait profité de ces rencontres pour nouer des relations avec des femmes qui le croyaient susceptible de disposer d’importantes ressources financières.

Une référence surprenante à Mbappé

C’est toutefois une déclaration du suspect à sa sortie du tribunal qui a retenu l’attention. « Elles m’ont pris pour Mbappé », aurait-il lancé, en référence à l’attaquant français Kylian Mbappé. D’après le récit du quotidien, il estime que ces femmes le considéraient comme une « poule aux œufs d’or ». Placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès prévu en décembre, Moulaye N. doit verser une caution de 80 000 euros dans un délai d’un mois. Une décision qui suscite des réserves dans son entourage, où certains évoquent « un colis piégé ».