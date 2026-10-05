France – Belgique : le gardien choisi par Zidane n'avait jamais débuté avec les Bleus

Un gardien sans aucune sélection en équipe de France défend la cage des Bleus face à la Belgique. Zinédine Zidane a lancé Guillaume Restes, du Toulouse FC, pour la réception des Diables Rouges, ce lundi 5 octobre 2026 au Stade de France, à Saint-Denis (France), pour la 4e journée de la Ligue des nations. Mike Maignan, seul joueur à avoir débuté les trois premiers matchs de l’ère Zidane, commence sur le banc. Une semaine après le succès 1-0 à Bruxelles, la France, première du groupe avec sept points contre six pour la Belgique, confie sa cage à un portier inédit en sélection.

Le sélectionneur avait entretenu le doute avant la rencontre. « On a déjà fait un point avec Fabien Barthez », avait-il glissé en conférence de presse, sans révéler le nom du gardien. La composition officielle a levé le mystère. Sur son compte officiel, l’équipe de France annonce que Restes et Leny Yoro « vont honorer leur 1ère sélection en Bleu ».

Yoro en défense, Dembélé capitaine

Yoro a été appelé en cours de rassemblement après le forfait d’Ibrahima Konaté. Il forme la charnière centrale avec Maxence Lacroix, entre Jules Koundé à droite et Andy Diouf à gauche. Au milieu, Eduardo Camavinga, Manu Koné et Maghnes Akliouche composent le trio. Ousmane Dembélé porte le brassard, entouré d’Estéban Lepaul en pointe et de Bradley Barcola.

Michael Olise, auteur du but de la victoire à l’aller à la 88e minute, et Rayan Cherki débutent sur le banc. Après deux succès 1-0 contre la Turquie puis la Belgique, les Bleus avaient concédé le nul 1-1 contre l’Italie vendredi.

Côté belge, Mark van Bommel doit composer sans Kevin De Bruyne ni Youri Tielemans, suspendus pour cumul de cartons jaunes. Romelu Lukaku, remplaçant lors des précédentes rencontres, est titularisé et porte le brassard. Il évolue en attaque avec Dodi Lukebakio et Diego Moreira, tandis que Thibaut Vandevoordt garde les buts.

Les deux équipes alignées sont les suivantes.

France : Restes – Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf – Camavinga, Koné, Akliouche – Dembélé (c), Lepaul, Barcola.

Belgique : Vandevoordt – Castagne, Ngoy, Mechele, Seys – Raskin, Lavia, Vanaken – Lukebakio, Lukaku (c), Moreira.