France : ce qu’il faut savoir sur le tir du M51.3 auquel Macron a assisté

La France a procédé mardi 6 octobre à un tir d’essai du missile balistique stratégique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Vigilant, au large du Finistère. Pour assister à ce tir, Emmanuel Macron se trouvait à bord d’une frégate de la Marine nationale.

Le missile a été lancé sans charge nucléaire avant de retomber dans le nord de l’océan Atlantique, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte. Pendant sa phase de vol, il a été suivi par les moyens de la Direction générale de l’armement – Essais de missiles, notamment le bâtiment d’essais et de mesures Monge. Le ministère des Armées précise que le tir a été réalisé dans le respect des engagements internationaux de la France.

Entré en service en octobre 2025, le M51.3 est la troisième version du missile mer-sol balistique stratégique français. Par rapport aux versions précédentes, il offre notamment de meilleures performances en portée et en précision, ainsi qu’une capacité renforcée à pénétrer les défenses antimissiles. Les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins français en sont désormais équipés.

Le tir concerne aussi directement le Vigilant. Après une période d’indisponibilité consacrée à son entretien et à ses réparations, le sous-marin doit retrouver le cycle opérationnel de la Marine française. Ces opérations sont programmées régulièrement pour les SNLE et permettent notamment de prolonger leur durée de vie.

Le M51.3 n’est déjà plus la dernière étape du programme. La France prépare le M51.4, dont la production a été confiée à ArianeGroup en septembre 2025. Cette nouvelle version doit prendre la suite du M51.3 au cours de la prochaine décennie.

La France prépare également d’autres capacités stratégiques. Le 2 mars 2026, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’un programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants. Ces armes sont destinées aux avions de combat et au futur porte-avions français dans la prochaine décennie.

Cette orientation s’inscrit dans une modernisation plus large des forces françaises. Les sous-marins, les missiles balistiques et les capacités aéroportées font l’objet d’évolutions destinées à maintenir la crédibilité de la dissuasion dans la durée.