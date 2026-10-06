Le Président Romuald Wadagni
Le Président Romuald Wadagni

France : le Bénin réclame le retour de 35 biens culturels, dont la statue du dieu Gou

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Le Bénin a réclamé à la France le retour de 35 biens culturels, parmi lesquels la statue du dieu Gou, conservée au Louvre. La requête a été portée par le président Romuald Wadagni, reçu à l’Élysée par Macron le 5 octobre 2026.

En novembre 2021, la France avait rendu au Bénin 26 œuvres provenant du trésor royal d’Abomey, emportées en 1892 par les troupes coloniales. Ces pièces sont maintenant à Cotonou. À l’époque, le président Patrice Talon avait déjà déploré que la statue du dieu Gou et la tablette de divination du Fâ soient toujours en France.

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Des pièces emblématiques des royaumes du Dahomey et de Porto-Novo

Les biens réclamés proviennent notamment des anciens royaumes du Dahomey et de Porto-Novo. À part la statue du dieu Gou, divinité du fer et de la guerre, la liste comprend le siège du roi Toffa de Porto-Novo et un plateau de divination en bois sculpté.

En mai 2026, le Parlement français a adopté une loi-cadre destinée à faciliter la restitution des biens acquis de manière illicite. Au Bénin, un comité scientifique national a également été mis en place pour consolider les arguments historiques et juridiques. Le calendrier des discussions reste à définir.

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