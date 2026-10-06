France : le Bénin réclame le retour de 35 biens culturels, dont la statue du dieu Gou

Le Bénin a réclamé à la France le retour de 35 biens culturels, parmi lesquels la statue du dieu Gou, conservée au Louvre. La requête a été portée par le président Romuald Wadagni, reçu à l’Élysée par Macron le 5 octobre 2026.

En novembre 2021, la France avait rendu au Bénin 26 œuvres provenant du trésor royal d’Abomey, emportées en 1892 par les troupes coloniales. Ces pièces sont maintenant à Cotonou. À l’époque, le président Patrice Talon avait déjà déploré que la statue du dieu Gou et la tablette de divination du Fâ soient toujours en France.

Des pièces emblématiques des royaumes du Dahomey et de Porto-Novo

Les biens réclamés proviennent notamment des anciens royaumes du Dahomey et de Porto-Novo. À part la statue du dieu Gou, divinité du fer et de la guerre, la liste comprend le siège du roi Toffa de Porto-Novo et un plateau de divination en bois sculpté.

En mai 2026, le Parlement français a adopté une loi-cadre destinée à faciliter la restitution des biens acquis de manière illicite. Au Bénin, un comité scientifique national a également été mis en place pour consolider les arguments historiques et juridiques. Le calendrier des discussions reste à définir.