France : l'influenceuse Manon Delcourt déférée pour provocation à commettre un délit, ce qu'il faut savoir

Arrêtée à la descente de l’avion, puis convoquée devant un tribunal en mai 2027, l’influenceuse Manon Delcourt est visée par la justice française à cause de ses publications sur les mobilisations lycéennes. En effet, elle a été interpellée le jeudi 22 octobre 2026 à l’aéroport d’Orly, près de Paris. Dans une story Instagram, elle a raconté la scène : « J’ai été placée sous arrestation jeudi à mon arrivée à Orly en sortant à peine de l’avion ». Le parquet de Paris a ensuite confirmé la procédure, ouverte selon lui pour « provocation à commettre un crime ou délit et menace de mort ou atteinte aux biens dangereuses à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ».

Une garde à vue de 26 heures avant le tribunal

Manon Delcourt a détaillé la suite dans la même publication : « J’ai donc passé 26h de garde à vue au commissariat avant d’être déférée au Tribunal de Paris où j’ai également passé une nuit avant de rencontrer le procureur et la juge ». Elle est ressortie avec une « convocation par procès-verbal en vue d’une audience prévue en mai 2027 », selon le parquet. D’ici là, elle reste sous contrôle judiciaire et n’a plus le droit de manifester sur la voie publique.

Pour elle, cet épisode a été très dur. Elle a écrit : « Certains de mes contenus ont “retenu l’attention” des autorités, et j’ai donc vécu les 48 heures les plus sordides de mon existence ». Son avocate a de son côté dénoncé une « interpellation disproportionnée ».

Des prises de parole depuis le début d’octobre

Créatrice de contenus, Manon Delcourt compte plus de 140 000 abonnés sur Instagram et s’était exprimée sur le mouvement dès le 5 octobre, en annonçant qu’elle rejoignait les cortèges lycéens et en dénonçant les violences policières. Elle est revenue sur le sujet le 11 octobre, cette fois pour évoquer les pillages et les dégradations, quelques jours avant les débordements du 17 octobre. Les autorités visent donc des posts publiés en septembre et en octobre.