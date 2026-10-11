Frontières : un groupe canadien propose au Maroc un contrôle des voyageurs par IA

Le groupe canadien Inkas propose au Maroc un système d’intelligence artificielle pour contrôler les passagers, dans le cadre d’un partenariat avec la société One Atlantic Solutions annoncé le 9 octobre 2026 à l’occasion du Marrakech Air Show. Le dispositif exploiterait les données que les transporteurs communiquent avant chaque trajet. Le royaume est une porte d’entrée des migrations vers l’Europe, avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, seules frontières terrestres de l’Union européenne avec l’Afrique. C’est aussi une plaque tournante du voyage : selon le ministère du Tourisme, le pays a reçu 19,8 millions de touristes en 2025. C’est sur ces flux de passagers que le projet d’Inkas se concentre.

Des données consultables jusqu’à trois jours avant le départ

Le système d’Inkas centraliserait les listes de passagers fournies par les compagnies, qu’elles opèrent par air, par mer ou par voie terrestre. Ces données seraient consultables jusqu’à trois jours avant le départ et s’appuierait sur la reconnaissance faciale et sur des outils d’IA pour évaluer les profils des passagers.

Sur son site, Inkas décrit une plateforme qui couvre l’autorisation de voyage préalable, le contrôle à la frontière, l’embarquement et la vérification après le départ, avec une identification biométrique. L’entreprise présente sa mission comme « fournir aux gouvernements des capacités de sécurité intérieure fondées sur le renseignement ». Elle propose aussi d’exploiter elle-même des contrôles de passagers dans le cadre de partenariats public-privé, en investissant dans les infrastructures du pays hôte.

Un groupe fondé à Toronto en 1995

Installé à Toronto depuis sa création en 1995, Inkas fabrique des véhicules blindés et développe des activités de défense. Son stand à Marrakech comprenait trois modèles lancés au cours de l’année écoulée, indique l’entreprise : un blindé (M1 MRAP), un véhicule tactique (MLTV) et un drone (ANURI). Le salon, huitième du nom, a ouvert le 7 octobre et s’est achevé le 10, sur une base militaire des Forces royales air.