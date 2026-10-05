Grey's Anatomy : Isaiah Washington dévoile ce qui a emporté sa femme Jenisa, 16 mois après sa mort

Isaiah Washington a attendu seize mois pour parler. L’acteur américain, connu pour son rôle du Dr Preston Burke dans Grey’s Anatomy, a confirmé début octobre 2026, dans une publication Instagram, la mort de son épouse Jenisa, survenue le 9 juin 2025. Elle a succombé à un AVC hémorragique massif, neuf jours après s’être effondrée. Il répond ainsi aux rumeurs qui circulaient sur le sort de sa compagne, restée loin des projecteurs. Le couple était marié depuis 29 ans.

« Oui… les rumeurs sont vraies. Ma chère épouse depuis 29 ans s’est effondrée subitement le 31 mai 2025 et est décédée le 9 juin 2025 », écrit l’acteur de 63 ans. Il poursuit : « Ce fut un choc immense pour moi et toute notre famille. Elle a succombé à un AVC hémorragique massif et ne s’en est jamais remise. » Ces extraits, repris par NBC News, figurent dans son message.

Styliste de mode, Jenisa Washington, aussi connue sous le nom de Jenisa Garland, avait rencontré l’acteur lors d’un dîner à Los Angeles. Ils s’étaient mariés le 14 février 1996. Le couple a trois enfants : Tyme, Iman et Isaiah V. Leur père évoque leur avenir : « Elle est partie depuis 16 mois, mais elle laisse trois enfants incroyables pour poursuivre son héritage. »

L’acteur explique aussi pourquoi il a tardé à rendre la nouvelle publique. « Je ne sais pas si cette publication est appropriée, car Jenisa Washington était extrêmement discrète, mais je suppose que je serai réprimandé par elle de l’autre côté », confie-t-il.

Un appel à prendre les maux de tête au sérieux

Isaiah Washington a aussi voulu transformer sa perte en message de prévention. « Écoutez, les amis… certains maux de tête ne sont pas que des maux de tête ou des migraines, ils peuvent être bien pires et constituer un signal d’alerte », lance-t-il à ses abonnés. Il ajoute : « Passez un scanner cérébral si vous le pouvez et prenez ces maux de tête au sérieux. »

Il ne précise pas si son épouse avait ressenti des symptômes avant son malaise. Les autorités de santé américaines, dont MedlinePlus, citent comme signes d’un AVC un mal de tête soudain et violent, des vertiges ou des difficultés à marcher, une confusion soudaine ou un engourdissement du visage. Devant ces symptômes, il faut appeler les secours sans attendre.

Sous la publication, plusieurs personnalités du cinéma et de la télévision américains ont envoyé leurs condoléances à l’acteur et à ses enfants, dont Viola Davis, Loni Love, Michael Beach, Tichina Arnold et Neil Brown Jr.