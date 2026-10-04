Guerre contre la Russie : le Royaume-Uni veut une armée prête d'ici 2030

Le secrétaire à la Défense britannique, Wes Streeting, a déclaré que le Royaume-Uni devait être prêt au combat d’ici 2030, dans un entretien accordé au Telegraph le 3 octobre 2026, en marge d’un sommet à Keflavik, en Islande. Il a indiqué que l’objectif était de dissuader la Russie, tout en se préparant à affronter ses ennemis en cas d’échec de cette stratégie.

Ces propos traduisent une série d’alertes récentes en Occident. L’OTAN a averti que la Russie pourrait frapper un État membre dans les quatre prochaines années, et Vladimir Poutine a mis en garde les Occidentaux contre toute escalade autour de Kaliningrad, que Moscou défendrait au besoin par l’arme nucléaire. Il y a une semaine, M. Streeting jugeait déjà que la Russie était la principale menace et que le risque de guerre était le plus élevé de sa vie. De son côté, la Pologne explique à ses citoyens comment survivre à des frappes aériennes, alors que la Russie intensifie les siennes.

Dissuasion, hausse des dépenses et accusations contre Moscou

Le ministre, qui participait à une réunion des ministres de la Défense de la Force expéditionnaire commune (JEF), a défendu le bilan du gouvernement. Selon lui, les dépenses de défense sont passées de 2,3 % du PIB à l’arrivée des travaillistes à 2,7 % l’an prochain. Il a affirmé que le pays était en bonne voie pour atteindre 3 % du PIB d’ici 2030, mais le gouvernement n’a pas précisé comment il y parviendrait. Il a par ailleurs reconnu que Donald Trump avait raison de réclamer un effort accru au Royaume-Uni et à l’Europe.

Le secrétaire à la Défense a dénoncé une Russie plus téméraire. Il évoque la cartographie des câbles sous-marins et des actions hostiles en Estonie et en Allemagne. Selon lui, ces actes relèvent du terrorisme d’État plutôt que de la « menace hybride ». Les exercices menés avec le Danemark visent selon lui, à renforcer la dissuasion face à Moscou, notamment par de futures interceptions de navires de la flotte fantôme russe.