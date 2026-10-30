Guerre contre l'Iran : plus de 80 ravitailleurs américains présents en Israël, selon la Chaîne 14

Plus de 80 avions ravitailleurs de l’armée de l’air américaine sont déployés en Israël, a rapporté la Chaîne 14 israélienne le 30 octobre 2026. Toutefois, ce total n’a pas été confirmé officiellement. Mais ces appareils pourront permettre aux avions de combat de prolonger leurs missions au-dessus de l’Iran.

Une flotte présente avant le début de la guerre

Ce dispositif n’a rien de récent. En effet, des KC-135 étaient déjà alignés sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv, le 25 février, soit trois jours avant les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran. Les renforts se sont ensuite succédé, et l’armée israélienne les a justifiés en ces termes : « Le partenaire américain a décidé d’ajuster son dispositif dans la région et, en coordination avec l’armée israélienne, il a été décidé d’ajouter des ravitailleurs à la flotte déjà stationnée en Israël ».

Un responsable militaire a complété cette annonce en assurant que « l’armée met tout en œuvre pour faciliter le déploiement des forces américaines en Israël, tout en préservant les besoins de l’aviation civile internationale de l’État d’Israël ».

Rappelons que l’armée de l’air d’Israël ne dispose que d’une flotte réduite de vieux Boeing 707 convertis en ravitailleurs, une capacité jugée limitée pour des opérations longues et lointaines comme celles visant l’Iran.