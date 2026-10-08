Guerre en Iran : 81 appareils américains détruits ou endommagés, le MQ-9 paie un lourd tribut

L’armée américaine a vu 81 appareils détruits ou endommagés dans la guerre contre l’Iran, selon un rapport du Congressional Research Service relayé par CNN le 8 octobre. Les drones MQ-9 Reaper en représentent 45. Le décompte mélange avions, hélicoptères et drones, et d’autres appareils.

Pour rappel, la guerre a débuté le 28 février, quand les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran. Un cessez-le-feu a été ordonné le 7 avril, puis prolongé. Un accord signé en juin a lancé un compte à rebours de 60 jours mais la trêve s’est rompue avec la reprise des combats. Trump a récemment rejeté une proposition iranienne de cessez-le-feu et de réouverture progressive du détroit d’Ormuz, tout en disant s’attendre à une reprise des discussions.

Le budget reste bloqué au Congrès

En juin, la Maison-Blanche a demandé 87,6 milliards de dollars de crédits supplémentaires, dont 67 milliards pour le Pentagone. Les républicains ont fait adopter à la Chambre un plan de 95 milliards de dollars en juillet, mais les démocrates empêchent son adoption au Sénat.

La Chambre des représentants a adopté en juillet un projet de loi de défense de 1 150 milliards de dollars, qui n’avait pas encore été examiné par le Sénat. Le Congrès doit aussi se prononcer sur une demande de 1 500 milliards de dollars pour la défense en 2027. Il étudie également les financements pour réparer ou remplacer les appareils endommagés.