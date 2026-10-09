Guerre en Iran : Poutine se dit prêt à intervenir pour trouver une issue

Vladimir Poutine a proposé l’aide de la Russie pour contribuer au règlement de la guerre en Iran. En effet, le dirigeant russe a fait cette proposition jeudi, alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran n’ont toujours pas abouti.

La Russie se dit prête à participer aux efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran. À cet effet, lors d’une rencontre avec son homologue iranien Masoud Pezeshkian, jeudi 8 octobre, au Turkménistan, le président russe Vladimir Poutine a exprimé la disponibilité de Moscou à contribuer au règlement du conflit.

« Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer au règlement de cette situation », a déclaré le dirigeant russe, selon des propos rapportés par les agences de presse russes. Cette proposition intervient plusieurs mois après le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, le 28 février 2026.

Des négociations toujours dans l’impasse

Pour rappel, Washington et Téhéran ne sont toujours pas parvenus à un accord pour le moment. Selon Reuters, plusieurs points restent en suspens, notamment les conditions de fin des hostilités et la réouverture du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures. Des tentatives de négociation et des propositions de cessez-le-feu n’ont pas abouti. De son côté, le président russe a estimé que l’Iran déployait de « véritables efforts pour mettre fin au conflit ».

Masoud Pezeshkian a, de pour sa part, affirmé que son pays demeurait engagé dans le dialogue. Il a toutefois dénoncé les conditions dans lesquelles se déroulent les discussions avec les États-Unis. « À chaque fois que nous négocions avec les États-Unis, ils attaquent de nouveau », a-t-il déclaré, selon le média public iranien Irib.

Moscou et Téhéran affichent leur rapprochement

Au cours de cette rencontre, Vladimir Poutine s’est également félicité de « l’évolution positive » des relations entre la Russie et l’Iran. Les deux pays ont renforcé leurs liens diplomatiques et militaires depuis le lancement de l’offensive russe en Ukraine, en février 2022.