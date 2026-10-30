Guerre en Iran: un sénateur juge « insensé » le plan militaire de Trump après les mid-terms

Le sénateur démocrate Chris Murphy a qualifié d’« insensé », jeudi 29 octobre, le plan militaire que l’administration de Donald Trump préparerait contre l’Iran pour l’après-élection, à quelques jours des mid-terms du 3 novembre aux États-Unis. Dans un message publié sur X, l’élu du Connecticut a écrit : « Trump envisagerait de relancer la guerre contre l’Iran après l’élection. Certains d’entre nous ont été briefés sur le plan de guerre. Je ne peux pas en révéler les détails, mais je peux dire ceci : ce plan est insensé. Il n’atteindra pas ses objectifs et déclenchera un nouveau cycle d’escalade ».

Un plan dont Murphy dit connaître les contours

Le sénateur a donné plus de précisions le même jour devant le Middle East Institute à Washington, où il a expliqué que « lors de l’un de ces briefings, nous avons pu avoir une conversation assez détaillée sur ce que serait le plan de guerre si nous relancions les opérations militaires ». Il a ensuite assuré que les responsables militaires avaient « certainement » reçu du président la demande de l’élaborer, avant de prédire une « escalade dévastatrice » avec Téhéran.

Donald Trump a de son côté affirmé qu’il n’attaquerait pas l’Iran avant le scrutin. Il a même déclaré que le conflit « pourrait être terminé quand je le voudrais », mais qu’il devait finir « proprement », avec la garantie que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire.

Murphy siège aux commissions des Affaires étrangères et des Crédits du Sénat américain, et il critique cette guerre, déclenchée au début de l’année 2026, depuis plusieurs mois. En effet, en mars, à la sortie d’un briefing à huis clos, il jugeait déjà les plans de l’administration « incohérents et incomplets ». Cette fois encore, il n’a communiqué aucun détail du plan, qu’il présente comme couvert par la confidentialité des briefings.