Guerre en Ukraine : Elon Musk pourrait être remplacé par un géant européen

Les restrictions imposées à Starlink en Ukraine pourraient profiter à Eutelsat. En effet, le groupe européen affirme pouvoir prendre le relais du réseau d’Elon Musk grâce à sa constellation OneWeb, qui compte plus de 600 satellites en orbite basse.

Le réseau satellitaire dirigé par Elon Musk joue un rôle important dans les communications sur le terrain depuis le début de la guerre avec la Russie, en février 2022. Cependant, les limitations imposées à certains terminaux en mouvement ont perturbé plusieurs missions militaires.

En effet, selon Sergiï Beskrestnov, conseiller du président ukrainien, les forces de défense n’avaient pas été prévenues de cette restriction qui a affecté des opérations impliquant des drones intercepteurs, utilisés pour neutraliser des drones à réaction.

Face à ces difficultés, Eutelsat apparaît comme une alternative européenne susceptible de répondre à certains besoins de communication de l’Ukraine. Le groupe dispose de son propre réseau satellitaire en orbite basse, baptisé OneWeb, qui compte plus de 600 satellites répartis sur 12 plans orbitaux, à environ 1 200 kilomètres d’altitude.

Eutelsat, une alternative européenne à Starlink

Cette constellation fournit des services de connectivité à haut débit et à faible latence. Grâce à ces performances, elle pourrait permettre aux forces ukrainiennes de maintenir leurs communications dans les zones où les infrastructures terrestres ont été endommagées par les combats.