Guerre en Ukraine : Trump annonce une trêve énergétique entre Moscou et Kyiv

Donald Trump a annoncé sur Truth Social, un cessez-le-feu limité aux infrastructures énergétiques entre la Russie et l’Ukraine à partir de ce dimanche 11 octobre: « Les deux parties ont accepté. Ne la brisez pas ! ». La veille, le président américain appelait à remplacer Volodymyr Zelensky à la tête de l’Ukraine après ses critiques sur l’accord américano-russe sur le diesel.

Rappelons qu’une mesure comparable avait déjà été annoncée en mars 2025, après un appel entre Trump et le président russe Vladimir Poutine. Le Kremlin évoquait alors une suspension de 30 jours des frappes visant les installations énergétiques. L’Ukraine avait ensuite accusé les forces russes d’avoir enfreint à plusieurs reprises la trêve partielle conclue le 25 mars.

Trump avait appelé l’Ukraine à changer de président

Samedi 10 octobre, devant la presse à l’extérieur de la Maison-Blanche, Trump avait déclaré : « Je pense qu’il est temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau président. » Il reprochait à Zelensky les frappes contre des raffineries russes, qu’il juge responsables des tensions sur l’approvisionnement mondial en diesel.

La veille, Washington avait annoncé un accord avec Moscou suspendant jusqu’au 7 avril les sanctions visant les exportations de diesel russe. Zelensky avait critiqué ce dispositif, estimant qu’il offrait à la Russie des fonds pour poursuivre la guerre. Face aux critiques de Trump, le dirigeant ukrainien a réagi dimanche en indiquant que l’Ukraine pourrait organiser des élections si la Russie acceptait un cessez-le-feu total de 60 jours.

Moscou refusait l’idée d’une trêve limitée à un secteur

Le 8 octobre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, jugeait inutile de négocier un cessez-le-feu limité à un seul secteur, d’après le Kyiv Independent. Le même média rapporte que Kyiv rejette l’idée que la Russie obtienne des avantages économiques en échange d’une pause des frappes énergétiques, et réclame une réciprocité sans contrepartie supplémentaire.