Guerre en Ukraine : Zelensky propose un deal énergétique, via Washington

Dans un message publié sur X, le président ukrainien soumet aux États-Unis un accord de désescalade réciproque : pas de frappes sur les raffineries russes en échange de l’arrêt des attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Volodymyr Zelensky a affirmé que des représentants du Congrès américain, une délégation bipartisane, se trouvaient ce jour-là à Kiev. « Ils ont demandé : que faut-il pour mettre fin à la guerre ? La réponse doit être forte », écrit-il, réclamant des sanctions « dans le cadre du projet de loi Lindsey Graham » et « une pression sur la Russie ». Il évoque aussi « une conversation entre les dirigeants de l’Amérique et de la Russie », qu’il décrit comme « une conversation qui mène à quelque chose de différent ». Cet échange n’est mentionné que dans son message.

Il relie la récente décision européenne de lever des sanctions visant des oligarques russes à une aggravation des attaques : « Depuis, les frappes russes et les souffrances des gens n’ont fait qu’augmenter. » Il cite une frappe de missile sur un immeuble résidentiel à Pryluky, des bombes aériennes larguées sur des bus à Kramatorsk, et des attaques constantes contre les infrastructures énergétiques de Kiev, Dnipro, Kharkiv et Odessa, soit « des dizaines de morts et des centaines de blessés ».

Il affirme que « cette année, la Russie est plus faible sur le champ de bataille qu’à aucun autre moment de la guerre », et en conclut que Vladimir Poutine « s’appuie sur la terreur ». Cette évaluation est celle du président ukrainien et n’a pas été vérifiée de façon indépendante.

« Tout assouplissement des sanctions est une faiblesse »

Zelensky met en garde contre toute concession : « Tout assouplissement des sanctions contre la Russie sans accord clair et durable de désescalade est une faiblesse évidente. » Selon lui, cela « fait le jeu de la Russie » et lui permet de « tuer davantage ». Il estime que « les cadeaux à Poutine n’apporteront pas la paix » et que « permettre à la Russie de vendre des produits pétroliers est un investissement dans une guerre qui doit prendre fin ».

C’est dans ce cadre qu’il détaille sa proposition : « L’Ukraine est prête à prendre des mesures de désescalade symétriques, et l’équipe américaine connaît notre position. » Il justifie les frappes ukrainiennes sur les installations pétrolières russes comme « une réponse à la campagne de terreur menée depuis des années contre le secteur énergétique ukrainien ».

Sa formule est sans ambiguïté : « L’Ukraine ne mettra pas le feu aux raffineries russes si la Russie ne détruit pas nos infrastructures énergétiques. » Il ajoute : « C’est le type d’accord que nous proposons à l’Amérique, et nous pensons que les États-Unis ont assez de pouvoir pour parvenir à un tel compromis. » Il conclut en appelant Washington à tenir à Moscou « une conversation forte, pas faible ».