La Russie va intensifier ses frappes en Ukraine après les annonces de Zelensky sur les raffineries

La Russie a annoncé dimanche 4 octobre 2026 une intensification de ses frappes sur Kiev et d’autres régions d’Ukraine, en réponse à l’annonce du président ukrainien Volodymyr Zelensky d’attaques accrues contre les raffineries russes. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense affirme que « les frappes des forces armées russes contre les installations militaires et industrielles » ainsi que « contre les infrastructures qui y sont liées » à Kiev et dans d’autres régions « seront intensifiées ».

Un entretien publié la veille

Zelensky avait déclaré la veille à l’agence Reuters que l’Ukraine redoublerait ses attaques contre les raffineries de pétrole russes. Pour lui il s’agit d’une réponse à la nouvelle politique de frappes aériennes de Moscou, conçue pour pousser les habitants à quitter Kiev et d’autres villes.

Les deux pays démentent viser des civils, comme le rapporte le Moscow Times. Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses frappes sur les infrastructures de la capitale ukrainienne parmi lesquelles plusieurs ponts sur le Dniepr.