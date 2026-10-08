Guinée-Bissau : le Sénégal exige un nouveau cadre avant toute modification du calendrier électoral

Le Sénégal subordonne toute évolution du calendrier électoral bissau-guinéen à l’ouverture d’un espace de discussion inclusif. Dans un communiqué publié le 8 octobre par le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Dakar dit suivre de près la situation et appelle les autorités de transition à engager avec les forces politiques et sociales « un dialogue constructif », afin de convenir des conditions d’un retour à l’ordre constitutionnel.

Ce communiqué intervient alors que la Guinée-Bissau est dirigée par des autorités de transition depuis novembre 2025, après le renversement d’Umaro Sissoco Embalo. Le Premier ministre, Ilídio Vieira Té, a déclaré que « les conditions ne sont pas réunies » pour le scrutin du 6 décembre, en invoquant le non-respect des conditions de dépôt des candidatures à la Cour suprême. La Commission nationale électorale a de son côté jugé que les conditions techniques n’étaient pas réunies. L’opposition, regroupée dans la coalition PAI-Terra Ranka, dénonce un « coup de force institutionnel ». Aucune autre date n’a été communiquée.

Dakar met en avant son rôle de médiateur

Dans le communiqué, le Sénégal prend acte des déclarations des autorités de transition évoquant des « contraintes juridiques, techniques et institutionnelles » mais rappelle sa position particulière, celle d’un « pays assurant la présidence en exercice de la CEDEAO et de médiateur en Guinée-Bissau ». Il indique qu’il poursuivra ses efforts de médiation et de facilitation, en concertation avec les autres États membres et les partenaires concernés, dans le respect de la souveraineté du pays.

Dakar réaffirme son attachement à la paix, à la stabilité et à un retour rapide à l’ordre constitutionnel, conformément aux engagements du processus de transition et aux principes de la CEDEAO. Il appelle enfin à définir les modalités d’un « retour effectif à l’ordre constitutionnel ».