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Halloween au Texas : la police enquête sur des jeunes filmés en tenues du Ku Klux Klan

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Des vidéos de personnes vêtues de robes blanches et de cagoules pointues, tenues emblématiques du Ku Klux Klan, ont mis El Paso, au Texas (États-Unis), en émoi pendant le week-end du 24-25 octobre 2026. Le chef de la police, Peter Pacillas, a indiqué lundi 26 octobre que ses services cherchaient à savoir si le groupe, « incluant, selon les informations, des jeunes », avait enfreint la loi, notamment pour trouble à l’ordre public « ou d’autres infractions applicables », selon NBC News. Il a aussi lancé un appel aux établissements scolaires : « S’il vous plaît, exprimez-vous. S’il vous plaît, faites quelque chose ».

La NAACP et les élus dénoncent les images

La section locale de la NAACP, association de défense des droits civiques des Noirs américains, a réagi dès dimanche. En effet, lors d’une conférence de presse lundi, son président, Carl B. Dwyer Jr., a déploré que « beaucoup pensent que ce n’est qu’une blague, un costume de fête… Ça fait mal ». Dans son communiqué de la veille, il avait déjà affirmé que « le silence face à la haine est une complicité ».

La députée Veronica Escobar a, elle aussi, condamné ces images sur Facebook. « Traiter cette histoire comme un costume n’est pas une blague … le KKK représente une histoire honteuse de suprématie blanche, de terreur raciale et de violence contre les Noirs américains ». Le maire, Renard Johnson, a pour sa part déclaré : « Nous valons mieux que ça, El Paso ».

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