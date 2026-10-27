Halloween au Texas : la police enquête sur des jeunes filmés en tenues du Ku Klux Klan

Des vidéos de personnes vêtues de robes blanches et de cagoules pointues, tenues emblématiques du Ku Klux Klan, ont mis El Paso, au Texas (États-Unis), en émoi pendant le week-end du 24-25 octobre 2026. Le chef de la police, Peter Pacillas, a indiqué lundi 26 octobre que ses services cherchaient à savoir si le groupe, « incluant, selon les informations, des jeunes », avait enfreint la loi, notamment pour trouble à l’ordre public « ou d’autres infractions applicables », selon NBC News. Il a aussi lancé un appel aux établissements scolaires : « S’il vous plaît, exprimez-vous. S’il vous plaît, faites quelque chose ».

La NAACP et les élus dénoncent les images

La section locale de la NAACP, association de défense des droits civiques des Noirs américains, a réagi dès dimanche. En effet, lors d’une conférence de presse lundi, son président, Carl B. Dwyer Jr., a déploré que « beaucoup pensent que ce n’est qu’une blague, un costume de fête… Ça fait mal ». Dans son communiqué de la veille, il avait déjà affirmé que « le silence face à la haine est une complicité ».

La députée Veronica Escobar a, elle aussi, condamné ces images sur Facebook. « Traiter cette histoire comme un costume n’est pas une blague … le KKK représente une histoire honteuse de suprématie blanche, de terreur raciale et de violence contre les Noirs américains ». Le maire, Renard Johnson, a pour sa part déclaré : « Nous valons mieux que ça, El Paso ».