Ilhan Omar a répondu à la question qui la poursuit depuis 2016 sur son premier mariage

Dix ans après l’apparition de la rumeur sur son mariage, Ilhan Omar élue démocrate du Minnesota s’est expliquée devant les caméras. En effet, Mercredi 21 octobre 2026, aux États-Unis, Ilhan Omar a été interrogée sur la chaîne MS NOW pour savoir si son ex-mari, Ahmed Nur Said Elmi, était son frère. Elle a répondu : « Pas à ma connaissance … Ça a commencé avec un blog somalien. Je ne sais pas s’il existe encore, mais quelqu’un a écrit que, vous savez, il devait être mon frère ou quelque chose du genre ».

C’est le présentateur Chris Hayes, dans l’émission « All In », qui a posé la question et a d’abord rappelé que le sujet revenait sans cesse dans la bouche du président américain : « Chaque fois qu’il parle de vous, il lance quelque chose de dingue. Il écrit qu’Ilhan Omar a épousé son frère, bla, bla, bla … Vous avez qualifié cela de mensonge dégoûtant ». L’élue a simplement répondu : « Exact ».

Une accusation relancée par Donald Trump

Hayes a insisté en lui demandant s’il n’existait pas « un petit fond de vérité », déformé au fil du bouche-à-oreille. Omar n’a pas varié : « Pas à ma connaissance … Je ne connais pas ces gens dont ils parlent ». Cette position n’est pas nouvelle. En 2016, lors de sa première campagne pour un siège de représentante au Minnesota, elle avait déjà publié une déclaration sans ambiguïté : « Les insinuations selon lesquelles Ahmed Nur Said Elmi serait mon frère sont absurdes et offensantes ».

Pour rappel, Ilhan Omar a obtenu la citoyenneté américaine en 2000. Elle avait contracté un mariage religieux avec Ahmed Hirsi en 2002, avant d’épouser légalement Elmi, citoyen britannique, en 2009. Elle s’est ensuite mariée légalement avec Hirsi en 2018, après avoir divorcé d’Elmi. Ainsi, l’accusation a été reprise par Donald Trump à plusieurs reprises, dont fin 2025, quand il avait réclamé le départ de l’élue du pays.