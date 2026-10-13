Immigration : Bardella veut réserver l’espace Schengen aux européens

Lors d’un déplacement en Espagne, le lundi 12 octobre 2026, Jordan Bardella a annoncé une réforme de l’espace Schengen. « Si nous gagnons les élections au mois de mai, la France proposera une réforme de l’espace Schengen. » Il souhaite que « la libre circulation dans l’espace Schengen redevienne réellement européenne ».

Pour rappel, l’espace Schengen a été instauré par un accord signé en 1985 au Luxembourg par cinq pays, dont la France, et mis en œuvre en 1995. Il compte 29 pays, dont 25 membres de l’Union européenne et quatre États extérieurs à l’UE. Près de 450 millions de personnes circulent sans contrôle systématique aux frontières intérieures de l’espace.

Jordan Bardella va plus loin : « Et nous souhaitons que la libre circulation dans Schengen soit uniquement réservée aux ressortissants des pays de l’Union Européenne. » Il prend l’exemple d’un cas précis : « Mais vous êtes un étranger qui avait obtenu une régularisation ou un titre de séjour, vous ne pouvez pas circuler dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. »

Frontex dans le viseur

Il s’en prend à l’agence européenne de garde-frontières. Selon lui, Frontex « ne doit plus être une agence de voyage et une hôtesse d’accueil pour migrants ». Il constate : « Aujourd’hui, Frontex n’a pas le droit de mettre en sécurité et de refouler les bateaux et les personnes qui arrivent sur le sol européen. » Il réclame donc : « Nous souhaitons que Frontex puisse faire du push-back ».

Enfin, il relie cette proposition au règlement retour adopté grâce au travail de son groupe au Parlement européen, qu’il présente comme « la réglementation la plus dure que l’Union Européenne n’ait jamais adoptée sur le plan migratoire depuis sa création ».