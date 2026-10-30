Immigration : les Etats-Unis imposent une attestation à cause d'Ebola

Les Etats-Unis demanderont à tous les passagers d’un vol international à destination de leur territoire de signer une attestation liée à l’épidémie d’Ebola à partir du 3 novembre 2026. Le document doit confirmer que le voyageur n’a pas été présent en République démocratique du Congo (RDC) pendant les 21 jours précédant son départ. L’ordre a été signé le 22 octobre par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’agence sanitaire fédérale, pour limiter le risque d’importation du virus Ebola. La mesure prendra effet à 23 h 59, heure de l’Est américain, soit le 4 novembre à 5 h 59 à Paris. Elle est prévue jusqu’au 18 décembre 2026 sauf prolongation.

Pour rappel, l’épidémie causée par le virus Bundibugyo, a été signalée dans l’est de la RDC au printemps 2026. Selon l’Africa CDC, elle a déjà fait environ 4 700 morts en Afrique. Du 30 mai au 29 août, le Canada a imposé une quarantaine de 21 jours aux voyageurs sans symptômes venus de RDC, d’Ouganda ou du Soudan du Sud. Les Emirats arabes unis refusent l’entrée aux personnes venues de ces pays, sauf si elles sont restées plus de 21 jours hors de ces zones. La Thaïlande oblige les arrivants de RDC ou d’Ouganda à passer par l’aéroport de Suvarnabhumi, à Bangkok. Jean Kaseya, le directeur de l’Africa CDC, critique ces mesures : « Nous ne pouvons pas arrêter cette épidémie avec des restrictions de voyages ».

Ce qui change concrètement pour les voyageurs

Chaque passager doit remplir sa propre attestation. Pour les mineurs, le représentant légal signe l’attestation. Le document peut être sur papier ou en version numérique. La compagnie aérienne recueille le document à l’enregistrement ou à l’embarquement. Ces déclarations seront conservées pendant au moins 42 jours par les compagnies. Pendant cette période, les CDC peuvent les réclamer.

Les voyageurs qui refusent de signer ne pourront pas voyager. Les CDC affirment qu’ils « ne seront pas autorisés à monter à bord d’un vol à destination des Etats-Unis ». Une fausse déclaration est sanctionnée et « peut entraîner des amendes et une peine de prison ».