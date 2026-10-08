Iran : les États-Unis se préparent à une possible reprise du conflit à grande échelle

Le Pentagone a demandé au Commandement central américain de finaliser les préparatifs en vue d’une éventuelle reprise des opérations militaires de grande envergure contre l’Iran. Mais pour l’heure, aucune date n’a toutefois été arrêtée et Donald Trump n’a pas encore pris de décision définitive.

Les États-Unis se préparent à l’éventualité d’une nouvelle confrontation militaire avec l’Iran. en effet, selon des informations rapportées par Barak Ravid, journaliste d’Axios, citant de hauts responsables américains, le Pentagone a demandé il y a quelques jours au Commandement central des forces armées américaines de finaliser ses préparatifs.

Toutefois, cette directive ne constitue toutefois pas un ordre d’attaque. A ce jour, aucune date précise n’a été fixée pour le lancement d’une éventuelle offensive, dans l’attente d’une décision du président Donald Trump. La situation reste donc suspendue à un choix politique de la Maison-Blanche.

Cependant, plusieurs hypothèses circulent déjà sur le calendrier d’une possible intervention. Selon les sources américaines et israéliennes citées par Barak Ravid dans son reportage pour la chaîne israélienne N12, une reprise des opérations pourrait intervenir avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Le scénario d’une intervention avant les élections israéliennes, prévues une semaine plus tôt, est également évoqué.

Si une nouvelle campagne militaire devait être lancée, son ampleur pourrait être importante. Selon les informations disponibles, les opérations envisagées pourraient notamment viser des installations nucléaires, des infrastructures et des sites liés au secteur énergétique iranien.

Par ailleurs, le dispositif militaire américain dans la région connaît déjà un renforcement. Selon l’Associated Press, Washington prévoit le déploiement d’environ 9 000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient ainsi que l’arrivée d’un troisième porte-avions. Cette montée en puissance pourrait porter à plus de 20 000 le nombre de militaires américains présents dans la région d’ici la fin octobre.