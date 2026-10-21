Iran : Nétanyahou charge l'armée et le Mossad de faire tomber le pouvoir à Téhéran

Benyamin Nétanyahou a confié à l’armée et au Mossad une mission officielle : faire tomber le pouvoir en Iran. Le Premier ministre d’Israël l’a annoncé le 21 octobre 2026, devant de jeunes officiers diplômés, dans une base du sud du pays.

« Le régime iranien n’a toujours pas retenu la leçon […] Il n’y a qu’un seul moyen d’éliminer cette menace une fois pour toutes : renverser le régime iranien. C’est l’instruction que j’ai donnée à l’armée, au Mossad et aux services de sécurité. » Le ton change, puisque Nétanyahou répétait jusque-là que la chute du régime devait venir du peuple iranien, et la déclaration tombe à six jours des élections législatives du 27 octobre.

Il a aussi visé le guide suprême, Mojtaba Khamenei, qu’il a accusé de suivre la voie de son père. « Il a décidé de passer à la vitesse supérieure, et l’Iran tente une nouvelle fois de mettre au point ses armes de mort. » Le ministre de la Défense, Israël Katz, a lui aussi pris la parole, selon le Times of Israël. « Le régime iranien est plus affaibli que jamais, et nous estimons que cette faiblesse pourrait le conduire à prendre les mesures les plus extrêmes, y compris à l’encontre de l’État d’Israël. Notre message au régime iranien est clair : nous avons détecté vos tentatives, nous sommes prêts à les contrecarrer, et nous sommes prêts à vous frapper de toute notre force. Si l’Iran attaque Israël, l’Iran brûlera ! » Il a ajouté un avertissement à l’Iran et à ses alliés, qui ne doivent pas attaquer pendant la période électorale.

Le Premier ministre avait déjà tenu ce discours les jours précédents. Le même jour, lors d’un meeting de campagne à Dimona, il a repris l’argument devant ses partisans. « L’Iran voulait nous détruire, nous les avons arrêtés. Ils voulaient fabriquer des bombes nucléaires, nous les avons arrêtés. Et pourtant, ils persistent. Il n’y a donc qu’une seule façon d’en finir : renverser ce régime. »

Araghchi avait déjà prévenu Washington et Israël

Du côté de Téhéran, la réponse la plus récente date du 18 octobre. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réagi dans un message publié sur X, après la menace de Donald Trump de « finir bientôt le travail » contre l’Iran. « La dernière fois, vous vouliez « finir le travail » et l’Iran en est sorti encore plus fort. Nétanyahou entraîne l’Amérique dans une nouvelle guerre pour éviter la prison, quelles qu’en soient les conséquences pour Israël, sans parler du président américain. Vous voulez retenter votre chance ? Soyez nos invités. Mais faites attention : nous aussi, nous avons des affaires à terminer. »

Ces échanges de menaces prolongent une guerre qui dure depuis le 28 février, date des premières frappes américano-israéliennes sur l’Iran, auxquelles Téhéran avait répondu par des tirs contre Israël et contre des pays du Golfe alliés des États-Unis. Mojtaba Khamenei a été désigné guide suprême le 8 mars, après la mort de son père, Ali Khamenei, au début du conflit.